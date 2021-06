Jaime de la Garza: trabajaré para que se den cuenta que fui la mejor opción

Luego de verse favorecido con el voto de las y los ciudadanos de su jurisdicción, el candidato panista a la diputación local por el distrito XVI, Jaime Enrique de la Garza Martínez, agradeció a todas las personas que le dieron el triunfo y a quienes eligieron otra opción.

También, pues asegura que una vez que llegue al Congreso de Veracruz, legislará en beneficio de todas y todos.

En su visita por El Dictamen, se dijo satisfecho por el trabajo realizado durante 28 días de recorridos y reuniones con diversos los sectores de la población para presentarles sus propuestas de campaña.

Los cuales fueron muy enriquecedores y, sobre todo, tuvieron una gran aceptación, pues se trata de un gran proyecto de trabajo que beneficiará a todas las personas de este estado.

Acompañado del licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente General de El Decano de la Prensa Nacional, el candidato de la alianza (PAN-PRI-PRD) “Veracruz Va” mencionó que, una vez que reciba su constancia de mayoría comenzará a trabajar y a reunirse con las diversas cámaras, personas de del distrito XVI y segmentos de la sociedad civil.

Con quienes se acercó durante su campaña para, además de agradecerles su respaldo, trabajar en las metas planteadas.

“Les agradezco a los que votaron por mí y, a los que no, les digo que voy a trabajar en los próximos tres años para que se den cuenta de que a lo mejor se equivocaron y, en estos tres años convencerlos que, aunque no hayan votado por mí fui la mejor opción (…) Nuestra plataforma de propuestas y el trabajo que hemos hecho nos avaló con una muy buena diferencia, con un margen contundente de caso 20 puntos y ya nada más estamos esperando a las instituciones correspondientes para que nos llamen y entreguen la constancia de mayoría (…) Hay que ponernos a trabajar, pero estamos agradecidos y que no les vamos a fallar” dijo el entrevistado.

Jaime de la Garza acompañado del licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente General de El Decano de la Prensa Nacional. Foto: Manuel Pérez

Mencionó que, mientras tanto, a partir del próximo lunes 14 de junio comenzará con una gira de agradecimiento en los cinco municipios de su zona distrital y, a partir del próximo 4 de noviembre de este año, cuando comience la labor legislativa trabajará para hacer efectiva las 111 propuestas a corte, mediano y largo plazo que diseñó en beneficio de las y los veracruzanos, en donde involucrará a la sociedad civil, iniciativa privada y gobierno.

“Vamos a sentarnos a partir de la siguiente semana, quiero tener la constancia de mayoría para ya sentarme oficialmente con las diferentes cámaras empresariales como candidato electo y tenemos cinco meses para que esas 111 propuestas que ya tenemos sobre la mesa, las vayamos puliendo (…) A partir del lunes ya estamos generando una agenda de trabajo con estos personajes para ir puliendo y ya a partir del 4 de noviembre que nos toman protesta, llegar con propuestas bien sustentadas que se puedan llevar a cabo”.

Recordó que en este primer año de labores les corresponderá la aprobación del presupuesto 2022 para el estado de Veracruz y prevé iniciar con la ejecución de propuestas en materia económica, como lo es transparentar los recursos derivados del impuesto del 3% a la nómina.

Para lo cual, pretende crear un concejo con cámaras empresariales; así también, reactivar el World Trade Center a fin de generar una cadena de valor con oferta-demanda y logrando beneficios importantes para el sector servicios turísticos durante todo el año.

Asimismo, dará cumplimiento a su compromiso de establecer no cinco, sino seis Casas de Gestión en las cinco localidades que corresponden a su distrito como son: Boca del Río, Acula, Alvarado, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan.

Y cada una de estas sedes de enlace servirán para mantener una relación estrecha con sus representados y brindarles servicios de psicología, medicina general y jurídicos sin costo; así también computadoras con internet gratuito también.

“En Tlalixcoyan será en Piedras Negras que es la comunidad más grande de ese municipio; en Ignacio de la Llave, en La Mixtequilla que es también la cabecera municipal; en Acula en su cabecera; y en Alvarado como es un municipio muy extenso”, señaló.

“Vamos a poner dos, entonces, vamos a poner seis casas, una en la zona de la Riviera para atender todos esos temas y otro en la cabecera municipal de Alvarado y obviamente en Boca del Río”.

No obstante, reveló que, incluso, en coordinación con el Colegio de Contadores, todos los sábados se ofrecerá capacitación financiera para comerciantes y todas las personas interesadas en administrar de la mejor manera su economía familiar.

Igualmente, aprovechó la ocasión para agradecer a su equipo de trabajo, quienes contribuyeron notablemente al triunfo de su candidatura.

El candidato panista a diputado local celebró que esta elección haya sido una jornada con gran participación ciudadana, tranquila con alguna excepción en su distrito, sin embargo, se logró solventar.

“Fue muy civilizada esta elección, hubo mucho porcentaje de participación, también eso es muy bueno, con un ejercicio democrático excelente”.

Finalmente, Jaime de la Garza agradeció a El Dictamen por permitirle informar a la población sobre su proyecto político y a las y los lectores por la confianza otorgada.

“Agradecerles por la confianza a todos los lectores de El Dictamen que no se equivocaron y que estoy a sus órdenes los próximos tres años”, concluyó.

