Jaime de la Garza: tenemos las mejores propuestas y podemos mejorar el camino de Veracruz

Somos los más preparados, tenemos las mejores propuestas, propuestas que son viables y que podemos lograr si tenemos un contrapeso en el Congreso del Estado y estamos seguros que podemos mejorar el camino de Veracruz el próximo domingo 6 de junio, afirmó el candidato a la diputación local por el distrito XVI de la alianza “Veracruz Va”, Jaime De la Garza.

En rueda de prensa, destacó que fueron 28 días intensos de caminar, tocar puertas y llevar sus propuestas a los municipios de su distrito: Alvarado, Ignacio de la Llave, Acula, Tlalixcoyan y Boca del Río, en donde en nueve de cada 10 casas le abrieron las puertas.

“Que este 6 de junio salgan los ciudadanos y nos respalden. Estamos seguros que, desde el Congreso del Estado podemos mejorar el camino de Veracruz”, externó en el uso de la voz.

En este marco, el candidato panista por el Distrito XVI recordó que su proyecto se basa en seis ejes: comunidad, economía, seguridad y justicia, medio ambiente, educación y salud.

Por lo que destacó que las políticas públicas de los siguientes tres años deben apegarse a la sinergia existente entre la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno.

Jaime de la Garza reiteró a las y los habitantes de los cinco distritos a los que representa que, como diputado en funciones instalará una casa de gestión en cada una de las localidades que lo conforman con servicios gratuitos de consultas médicas y medicinas del cuadro básico, así como asesorías jurídicas y psicológicas.

Al respecto, aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a su gran recorrido de cierre de campaña que tendrá efecto este miércoles 02 de junio a las 5:30 de la tarde en las calles Río Candelaria esquina Río Nilo del fraccionamiento Las Vegas I del municipio boqueño.

Por su parte, insistió en la importancia que tiene el voto el próximo 6 de junio en la jornada electoral más importante para la historia del país, por lo cual, la mejor propuesta es la de los candidatos del PAN.

Ya que se necesita lograr un contrapeso real en las legislaturas locales y federales, para que las iniciativas se concreten y los fondos y programas que fueron eliminados regresen a la población.

“Son las elecciones más importantes en la historia de México, de Veracruz y de la conurbación. Si queremos que el país siga hacia abajo y el estado no progrese y no crezca no salgan a votar, pero si queremos que México salga adelante y Veracruz renazca con mayor empleo y seguridad necesitamos tener un contrapeso real en el Congreso del Estado y el federal”, resaltó Jaime De la Garza.

Para finalizar, el candidato a la diputación local del Distrito XVI señaló que, aunque es una cara nueva, no es un candidato improvisado, ya que cuenta con la experiencia y preparación para poder legislar por el bien de los veracruzanos y juntos mejorar el camino de Veracruz.

