Jaime de la Garza garantizará el fortalecimiento de la seguridad en Veracruz

El candidato de la alianza “Veracruz Va”, Jaime de la Garza aseguró que garantizará el fortalecimiento de la seguridad en el estado

Como muestra de su compromiso con el bienestar, justicia y orden de las y los veracruzanos, el candidato a la diputación local por el distrito XVI por la alianza “Veracruz Va” (PAN-PRI-PRD), Jaime de la Garza, presentó este martes su tercer eje relativo al rubro de Seguridad.

El cual, de llegar al Congreso Local, permitirá el fortalecimiento de todo el sistema, recuperación de fondos, digitalización del poder judicial estatal; así como el equipamiento, armamento y capacitación para las policías municipales.

En rueda de prensa celebrada en su casa de campaña, Jaime de la Garza agradeció el apoyo que le ha brindado la población de los cinco municipios que comprenden su distrito como son: Acula, Boca del Río, Alvarado, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan durante sus 30 recorridos en estos 15 días de trabajo.

A quienes les ha presentado dos de sus ejes relativos a: comunidad y economía, por lo que, en esta ocasión, dará a conocer sus estrategias en materia de Seguridad.

En donde en un primer paso y ante la desaparición del subsidio Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Donde buscará crear fondos estatales para equipar, armar y capacitar a las policías municipales pues, con ello, se tendrán las herramientas para poder brindar protección y orden a la ciudadanía.

“Sin este fondo, no hay manera de que la seguridad de los municipios mejore, por el contrario, puede haber un estancamiento y eso no es lo que queremos y eso no es lo que se merece el estado de Veracruz”, señaló.

“Por eso es indispensable que se etiqueten recursos para las policías municipales para equipamiento y para prevención (…) Un fondo en el cual, los ayuntamientos reciban una cuota fija mensual de acuerdo a su incidencia delictiva y, sobre todo, a sus resultados en materia de seguridad”.

Una segunda propuesta será presentar una iniciativa de ley denominada “Peso por Peso para la Seguridad” en donde se genere el fondo para que el municipio invierta un peso y el estado aporte otro.

Así también, el aspirante a la curul local de la alianza “Veracruz Va” aseguró que de verse favorecido con el voto ciudadano buscará generar un marco de legalidad para la correcta impartición de justicia.

Además, propondrá revertir la llamada “Ley Garrote” la cual fue recientemente aprobada por la bancada morenista y que considera injusta y represiva.

“Una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Veracruz con el fin de evitar que cualquier ciudadano sea llevado a un juicio penal por el sólo hecho de reaccionar a lo que pueda ser un abuso de autoridad de un funcionario público”.

Por su parte, Jaime de la Garza dijo que en coordinación con los colegios de abogados propondrá la digitalización del poder judicial del estado y de los tribunales autónomos.

De tal forma que se pueda llevar a cabo todo el proceso legal en línea, dando celeridad a los trámites y poniendo a Veracruz a la vanguardia en este tema.

Finalmente, sostuvo que se tendrá un camino de transparencia, de mayor seguridad, de oportunidades, de progreso y de legalidad y desde el Congreso del Estado con la mayoría del Partido Acción Nacional se llevará por un mejor camino a Veracruz.

