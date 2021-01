Invitan este domingo a “Reci-Can” en el estacionamiento de Plaza Las Palmas

Con la finalidad de seguir apoyando a los más de 300 perros y gatos que habitan en el albergue “La Roca”, el próximo domingo 31 de enero de este año, de 10:00 am a las 15:00 horas, se llevará a cabo el tradicional “Reci-Can”.

Esto en el estacionamiento de Plaza Las Palmas, por el lado de Cuauhtémoc, invitó la presidenta de dicha Asociación Protectora de Animales, Norma Fabiola Cortina Pérez.

En el sitio, se estarán recibiendo diversos materiales de desecho, tales como: cartón, periódico, aluminio, archivo muerto, PET, libros, cuadernos y libretas en desuso.

En beneficio de 300 animalitos albergados

La activista recordó que este evento se realiza el último domingo de cada mes en apoyo a este albergue que cuenta con 18 años de socorrer a perros y gatos que fueron abandonados a su suerte, pero que requieren de toda la atención.

Cortina Pérez lamentó que la mayoría de los canes y felinos que le llegan y que son rescatados, arriban con frecuencia con padecimientos graves de piojos, sarna, cáncer, garrapatas, atropellados y con envenenamiento, por lo cual, hay que hacer gastos emergentes para el zootecnista, medicamentos y curaciones.

“Ayer me tocó atender a una gatita envenenada, o sea, toda clase de problemas que sufren ellos que están desamparos y hay que resolverlo con veterinario (…) La abandonaron en una caja plástica en la calle. No sé dónde la recogieron, pero me la trajeron aquí hace 24 horas prácticamente y cuando llegó estaba muerta”.

Por tal motivo, pidió a las y los dueños de mascotas a ser más sensibles y hacerse responsables de las mismas; de la misma manera, exhortó a las personas a contribuir con estas causas participando en esta campaña o acudiendo directamente a las oficinas.

Las cuales están ubicadas en la avenida 20 de noviembre N° 273 entre Abasolo y Cañonero Tampico, Col. Centro en esta ciudad; también en el teléfono (229) 932 16 81 o al correo electrónico: [email protected].

