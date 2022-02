Con la finalidad de contribuir con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Veracruz; el reconocido diseñador, José Luis Férez Paxtián, anunció la realización del próximo desfile denominado “Reinas, Quinceañeras y Algo más…” el próximo sábado 19 de febrero, a las 16:30 horas, en el salón de fiestas “Sonata” ubicado sobre el bulevar Ruiz Cortines N° 3497, junto al Hotel Índigo.

Al respecto, dio a conocer que en este evento se presentarán 60 diseños exclusivos que estarán a disposición del público para su venta, lo cual permitirá obtener fondos para seguir pagando los tratamientos de infancias con este padecimiento.

Aclaró que el desfile lo organiza El Club de Leones “Dejando Huella” y la cuota de recuperación es de 300 pesos para las y los asistentes, quienes tendrán derecho a un ambigú, con refresco y café, además, se contará con la presentación musical del artista local “Cipriano”.

Férez Paxtián comentó que, este acontecimiento se dará en el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil que tuvo efecto el pasado 15 de febrero y, en el mismo, se apreciarán vestidos de su autoría para eventos como XV Años, bodas, carnaval, entre otros.

También te puede interesar:

La intención es que las personas que asistan puedan adquirir alguno de estos atuendos y todo lo recaudado se entregará a AMANC Veracruz para que continúen con su labor de apoyar en los tratamientos, transporte, alojamiento y comida que diariamente brindan a la niñez con cáncer.

“Van a desfilar algunas pequeñas de AMANC, otras quinceañeras, se podrán apreciar más de 60 vestidos de noche, de novia, XV años, me pidieron organizar un desfile a favor de AMANC, no me puedo negar ante una cuestión así porque yo tengo una hermana que tiene más de 20 años luchando contra el cáncer. Yo tengo una deuda con Dios”, aseveró el modisto de reinas.

Las personas que se interesen en alguno de los diseños que se presentarán tendrán que pedir información directamente con AMANC pues la finalidad es recaudar dinero en apoyo de la asociación.

Cabe destacar que, José Luis Férez cuenta con un gran prestigio en diseño de alta costura, quien ha participado en la creación del vestuario de más de 25 reinas y miembros de las cortes reales del Carnaval de Veracruz y hasta artistas, a lo largo de 45 años.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.