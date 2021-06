Invitan a presentación del Best Seller de Amazon “Saber tomar decisiones”

A fin de compartir estrategias técnicas que permitan a las personas tomar mejores decisiones en su vida, la mañana de este jueves, la doctora Lucía Ahumada Govea invitó al público en general a la próxima presentación de su reciente libro “Saber tomar decisiones”.

El cual es un Best Seller que ya se puede conseguir también en la plataforma Amazon.

La presentación y firma del libro se realizará este jueves 10 de junio a las 19:00 horas en lugar por definir y mencionó que decidió escribir esta obra motivada por experiencias personales y porque todo el tiempo las personas están tomando decisiones.

“Hay momentos en que, los miedos, los temores o la desesperación no nos permite tomar buenas decisiones, entonces, en este libro yo pongo estrategias técnicas de cómo tomar decisiones. A veces el problema es tan fuerte que no tenemos el tiempo de poder explicarnos nosotros mismos de qué hacer y tomamos decisiones rápidas o no tomamos decisiones o postergamos nuestra decisión y eso siempre ha tenido consecuencias”.

Narró que, en ocasiones, los seres humanos basan sus decisiones de vida pidiendo consejos a amigos y familiares y con este libro recomienda “Nunca bases tus decisiones de vida en los consejos de personas que no tienen que lidiar con los resultados”.

Te puede interesar:

La autora precisa que este texto destaca cómo muchas de las decisiones que se toman marcan la vida de las personas e incluso, ella misma comparte que ha vivido algunas de vida o muerte y que pueden ayudar a no postergarlas y ser más eficaces a la hora de hacerlo.

Lucía Ahumada ha creado un sistema con dinámicas y estructuras, combinando experiencia y conocimientos que aceleran los resultados a través del cuidado y del amor incondicional.

“He desarrollado un entrenamiento para ayudar a romper anclajes en tu vida y logres sentir la paz, la armonía, la felicidad y la libertad para saber tomar decisiones en las áreas de la vida emocional, física y espiritual” señaló la entrevistada.

Asimismo, destacó que es importante enterarse que no todas las decisiones tienen la misma relevancia, si son intrascendentes requerirán únicamente de atención y esfuerzo y, al requerir atención, requerirán de capacidad intelectual y energía para ejecutarlas.

“Muchas veces afloran miedos, inseguridades, bloqueos, sentimientos de responsabilidad y emociones que nos intimidan” aseveró.

Finalmente, comentó que las decisiones que cada uno tome también dependen de la ética y de la moral, es decir, cómo hemos sido formados como seres humanos.

“Lo que tú no hagas por ti, nadie lo hará. Un deseo no cambia nada Una decisión lo cambia todo”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.