Invitan a Master Class “Zumba Rosa” el próximo 16 de octubre.

La asociación civil Mujeres Apoyando a Mujeres (MAM) invitó a la ciudadanía a participar en su próximo Master Class “Zumba Rosa” 2020-2021, el cual se llevará a cabo el sábado 16 de octubre, a las 20:00 horas en la Macro Plaza del Malecón con motivo del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

En rueda de prensa, la vocera de la agrupación, Roxana Guízar, dio a conocer que, debido a las restricciones derivadas de la pandemia por Covid-19, el evento sólo contará con un máximo de mil personas, aplicando todos los protocolos y filtros sanitarios, tales como: toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, el mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas.

“Este evento no va a ser de más de mil personas, a lo mejor menos, en donde vamos a manejar la sana distancia, se va a poner gel a la entrada, se va a tomar la temperatura, no hay niños, sólo mayores de 12 años (…) Es un lugar abierto, en la Macro Plaza, es un lugar hermoso, realmente no va a ser grande el evento, tenemos que seguir porque, como yo digo: el cáncer no para y nosotros tampoco. Tenemos que seguir”.

La activista explicó que el costo de la playera para esta práctica es de 200 pesos, que será el pase de entrada al evento y lo recaudado se destinará a brindar apoyo a mujeres de escasos recursos económicos con consultas médicas, diagnóstico, medicamentos, prótesis, pelucas y turbantes oncológicos, asesoría informativa, grupos de sensibilización y autoayuda (conformada por sobrevivientes), tratamiento psicológico, nutricional, servicio de mastografía, ultrasonido, biopsia, entre otros.

Para este evento, se contará con la participación de 30 instructoras e instructores en tarima, así como sobrevivientes y mujeres que aún luchan contra esta enfermedad.

Asimismo, agregó que este mes de octubre lanzaron una campaña que se llama “Tócalas, son tuyas” a fin de que muchas mujeres hagan la importancia de explorar sus mamas para poder detectar de manera oportuna cualquier anomalía.

Finalmente, mencionó que todo el mes de octubre tendrán diversas actividades, por lo cual, invitó a la ciudadanía a visitar sus redes sociales https://www.facebook.com/MujeresApoyandoMujeres y también en Instagram como Mujeres Apoyando a Mujeres.

