Invitan a campaña de esterilización canina y felina el domingo en el Club de Leones

Este domingo 5 de diciembre del presente año se llevará a cabo la campaña de esterilización canina y felina a bajo costo, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las instalaciones del Club de Leones Veracruz ubicadas en la calle Bolívar esquina Negrete de esta ciudad.

La presidenta de la asociación civil Grupo Amo la Vida Pro Mejora Animal, Ana María Rivas Sáenz, invitó a la ciudadanía a que participe en esta jornada que favorecerá a darle calidad de vida a las mascotas.

Así como evitar las camadas indeseadas, por lo cual, exhortó a las y los propietarios de perros y g/o gatos a agendar su cita para una mejor atención al número de teléfono 2291 897473.

En este tenor, recomendó evitar utilizar a las hembras para gestar cachorros con fines comerciales, pues muchos de estos animalitos suelen tener un futuro incierto, de maltrato o abandono.

“Creo que es importante que en todos los sectores se tome la conciencia y responsabilidad que hay al esterilizar a los animalitos y evitar más nacimientos de especies que muchas veces vienen a sufrir, porque cuando das en adopción un cachorrito no sabes qué suerte correrá y la idea es que la gente entienda que no pongan a su perrita a parir a cachorritos de los cuales no podrán hacerse cargo”

Explicó que, además del servicio de cirugías, habrá consultas, vacunas y desparasitantes para los animalitos, aunado a ello, habrá venta de comida, postes, música, diversos artículos para mascotas y pláticas sobre el cuidado animal.

“Va a haber una especie de mini kermese en donde va haber postres, venta de artículos para animales y, también, el presidente del Club de Leones nos invitó a dar una plática sobre tenencia responsable de mascotas (..) Es el único día programado para esa zona (..) Esperamos que lleguen entre 30 y 35 animalitos, entre perros y gatos”

Asimismo, se estará recibiendo donativo de croquetas para perros y gatos a fin de contribuir con las especies que tienen en resguardo.

Rivas Sáenz dio a conocer que el costo de la esterilización para gatos es de 350 pesos, para perros pequeños (1-6 kgs) de 450 pesos, medianos (7-15 kgs) 550 pesos, grande (16-20 kgs) 650 pesos, extragrande (21 kgs en adelante) de 750 a 850 pesos.

Finalmente, la activista recomendó a las y los dueños llevar a sus animalitos con 10 horas de ayuno, limpias y sanas, a fin de evitar propagaciones de plagas o enfermedades.

“Todos son bienvenidos: de Veracruz, Boca del Río, de donde sea. La idea de Grupo Pro Mejora Animal es que poco a poco vayamos llegando a todos los sectores de la población y tengan esa facilidad”, dijo la entrevistada.

Finalmente, mencionó que actualmente estarán participando en un stand en la Expo Navidad que se lleva a cabo en la Macro Plaza del Malecón hasta el 4 de diciembre, en horario de 10 de la mañana a 11:00 de la noche, vendiendo artículos para mascotas, con la finalidad de seguir trabajando a favor de los animales en desamparo.

