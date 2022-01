Invita Cruz Roja al curso de Técnicos en Urgencias Médicas

La delegación Veracruz – Boca del Río de la Cruz Roja Mexicana informó que aún están abiertas las inscripciones para formar parte de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, que se imparte en esta sede ubicada en el municipio porteño.

Al respecto, el coordinador de Socorros de la benemérita institución, Ernesto Díaz Mora, dio a conocer que la entrega de fichas se llevará a cabo hasta el próximo viernes 4 de febrero del presente año.

Así también, que la fecha del examen de admisión será los días sábado 5 y domingo 6 de febrero y, posteriormente, los resultados se darán a conocer para el día martes 15 de febrero.

No obstante, se tiene programado el inicio de clases comience el próximo sábado 5 de marzo de este 2022.

Asimismo, explicó que, entre los requisitos están: tener de 18 a 35 años, bachillerato terminado y buenas condiciones de salud.

“Ser mayor de 18 años, para nosotros, no es importante si es hombre o mujer, no hay ningún problema, sólo que no tenga algún problema para cargar o algún problema para desplazarse porque aquí necesitamos mucha fuerza a veces, entonces, sí causaría algún conflicto si tuviera alguna discapacidad el poderse integrar con nosotros.”

También te puede interesar:

Recordó que, una de las principales misiones del Técnico en Urgencias Médicas (TUM) es brindar atención pre-hospitalaria de calidad, salvaguardando la salud e integridad de la persona a través de técnicas y valores éticos que privilegien la vida.

Comentó que, para mayores informes la ciudadanía puede marcar al (229) 9234400 extensión 111, en horario de 9:00 a 15:00 horas o bien, mandar un correo a: capacitacion@cruzrojaveracruzboca.org.mx.

“En ese número o si gustan venir a las instalaciones, con gusto puede hacerlo”, mencionó el socorrista.

Finalmente, Díaz Mora dio a conocer que las empresas que estén interesadas en capacitar a su personal en primeros auxilios o contra incendios, puede llamar también a la Cruz Roja delegación Veracruz – Boca del Río para obtener más datos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.