Invitan a Pasarela de Adopciones felinas “Michis de todos los colores”

La Asociación Protectora de Animales “La Roca”, A.C. invitó a la ciudadanía a que asista a su próxima Pasarela de Adopciones felinas “Michis de todos los colores”. Esta se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre a de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la sede ubicada en la avenida 20 de noviembre N° 273 entre Abasolo y Cañonero Tampico de la colonia Centro, informó la presidenta de dicha asociación, Norma Cortina Pérez.

Sin precisar cifras de cuántos animalitos participarán en la pasarela, la activista mencionó que cuentan con gatos de todas las edades que buscan un hogar; aunque consideró que es más complicado que las familias busquen a un gato adulto. Sin embargo, si estas así lo desean se dará en adopción responsable, pues estos últimos ya están esterilizados; mientras los más pequeños se van con la promesa de esterilización.

“Vamos a tener gatitos en adopción. Trajeron ahorita cuatro gatitos bebés de un mes de nacido, o sea, necesitan alguien que les de la mamila, tengo de dos meses, de cuatro meses. No me he fijado de cuántos hay, pero los que sean, hay que tratar de darlos en adopción porque luego, cuando ya llegan a los cuatro meses, es más difícil que la gente los adopte”.

La protectora de animales mencionó que este evento lo organiza el Club Chihuahua y pretende encontrar un lugar digno para estas mascotas.

Explicó que los requisitos para adoptar un gatito son: copia del INE, comprobante de domicilio y contrato de adopción y el teléfono para informes es 229 148 9844.

“Son muy independientes como es conocido por todos y son muy dulces, lo importante es no dejar que proliferen en las calles”, dijo la entrevistada.

Cortina Pérez recordó que actualmente cuentan con 300 animalitos, entre perros y gatos a los que asisten y ellos tienen un consumo diario de cuatro bultos de 25 kilos de alimento, lo cual resulta muy costoso para la asociación.

Finalmente, la presidenta de La Roca puso a disposición de la población el número de cuenta de Santander 5579 0890 0218 3716 y el correo electrónico: normacortina77@hotmail.com para cualquier donativo que quieran hacer las personas de buena voluntad.

