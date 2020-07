Intento de clausura de Crematorio La Luz por PMA es arbitrario e irregular, después que personal de la Procuraduría del Medio Ambiente, al parecer de manera arbitraria intentó colocar sellos de clausura en las instalaciones del Crematorio y Velatorio La Luz.

A pesar de que los dueños presentaron los documentos y evitaron que le colocaran los sellos, señalando estos últimos abuso autoridad y hasta una extorsión.

El operativo de la Procuraduría del Medio Ambiente era encabezado por Karina Miranda, Subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PMA, cuyo personal fue rechazado por los dueños y trabajadores de este lugar, cuando intentaron colocar los sellos.

“Aquí en el objeto de la orden, le pedimos todos los permisos que como lugar deben de tener para efecto de realizar sus actividades, no los presentan, no presentan ningún permiso”, señaló la funcionaria.

Más tarde la PMA, dio a conocer que no había un supuesto manejo de residuos peligrosos y tampoco se cumplía con una normatividad en los hornos, cabe destacar, que son los únicos en la zona conurbada que son especializados en la cremación y con certificación hasta internacional.

Esto fue explicado por los accionistas del velatorio, Bertha Antonia Malpica Martínez y Joaquín Antonio Malpica Martínez, además de su apoderado legal Alfredo Sánchez, quienes no permitieron la colocación de sellos, puntualizando directamente que se trataba de una acción arbitraria y que tenía fines de multarlos.

“Tenemos contratada una empresa que vienen por todos los desechos, no tenemos desechos peligrosos, los aparatos están en óptimas condiciones, tenemos la certificación de la empresa que nos da mantenimiento. Quieren dinero, eso es todo. Dicen que nuestra empresa es pedrito, y mi empresa es Juanito, y ellos me traen los papeles con la empresa pedrito, y me están diciendo que me van a clausurar, cómo es posible que voy a clausurar, traigo un papel para clausurar con el nombre de otra empresa”, señaló una de las dueñas.

Clausura de Crematorio La Luz se frenó al presentar la documentación en regla

Luego de algunos minutos, el apoderado legar, entregó los documentos y copias certificadas de lo que les solicitaban, pero ni esto, ni la presencia de elementos de la Policía Naval, que llegaron para mediar al asunto, evitaron que el personal de la PMA insistiera en la colocación de los sellos.

Finalmente se retiraron del sitio indicando la funcionaria que procedería por el retiro de los sellos contra quien resulte responsable, mientras que los dueños y el apoderado legal indicó procederían con denuncias por posible abuso de autoridad y también ante instancias de derechos humanos.

