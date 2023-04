El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los ministros de la Corte, encabezados por la presidenta Norma Piña, intentaron negociar con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para posponer la readscripción de la Guardia Nacional a esta dependencia, “pero no, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, que ni les contesten el teléfono, no quiero ningún enjuague”, subrayó el Ejecutivo en la conferencia de prensa matutina desde Veracruz.

Explicó que el jueves tenían un desayuno los ministros de la Corte con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el secretario de Gobernación, en donde los ministros que echaron abajo la incorporación de la Guardia a la Sedena se arrepintieron de su decisión para que la desincorporación entrara en vigor de inmediato, y plantearon que entrara en vigor después.

“La secretaria de Seguridad y el secretario de Gobernación me consultaron al respecto, pero les dije que no, que ni les contesten el teléfono, porque hoy no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes”, matizó.

Reiteró que el tema es cuestión de dignidad, y remarcó que enviará de nuevo la iniciativa de reforma a la Constitución el 1 de septiembre del 2024, cuando esté ya una Legislatura Federal renovada, y “que sea el pueblo el que decida, porque no puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como la seguridad de la población”.

Lanzó nuevamente los calificativos de corrupción a los 8 magistrados que votaron en contra de mantener la Guardia Nacional en la Sedena, a quienes señaló de actuar con criterio político y no jurídico.

Instruye AMLO a secretarios de su gabinete no responder el teléfono a ministros de la corte

Denunció que la Presidenta de la Suprema Corte quiso despertar la ambición en la secretaria Rosa Icela Rodríguez, al decirle: “De qué te quejas si tú vas a manejar la Guardia”. Eso -criticó el Presidente-, es politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambientara ser ella la que manejara la Guardia.

Por ello aseguró que se seguirá fortaleciendo a la Guardia Nacional, y no se permitirá que caiga en el desorden, la corrupción, o que se destruya como sucedió con la Policía Federal Preventiva.

“Esto es lo que quieren destruir los ministros de la Corte, quieren impedir los ascensos en la corporación para que deserten los elementos, y no lo vamos a permitir”.

Puntualizó que por ello la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y el titular de la Sedena harán un recorrido por todo el país para afirmarles a los elementos de la Guardia que no cambiará su situación laboral.

“Nos importa tanto la seguridad que dimos instrucciones para que los integrantes de la Guardia Nacional ganaran más que los de la Defensa Nacional y la Marina”, reveló.

