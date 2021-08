Instituto Leo Kanner de Verautismo vuelve a las aulas el 6 de septiembre

El próximo lunes 6 de septiembre, el Instituto Leo Kanner de la asociación Verautismo A.C. regresará a clases presenciales y retomará sus actividades luego de más de un año de confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19, confirmó la presidenta de dicha asociación, Monserrat Castillo Sánchez.

Añadió que durante este lapso en el que muchas personas han tenido que resguardarse para prevenir contagios por SARS-COV-2, la niñez con autismo ha sido la más afectada con esta situación, pues ha detenido sus terapias y son las mismas madres y padres de familia los más interesados en que se reanuden sus actividades.

Presidenta la asociación Verautismo, Monserrat Castillo Sánchez.

“Regresamos a la escuela en el Instituto Leo Kanner regresamos el 6 de septiembre ya a clases, precisamente porque tenemos año y medio por pandemia que tenemos cerrado, pero ya es algo que se requiere porque se ha afectado mucho la rutina de ellos, sus terapias y sí los papás ya nos están pidiendo que tiene que regresar porque ellos avanzan un pasito y en todo este tiempo me han retrocedido mucho, entonces hay que estar con su terapia al día otra vez”.

En este tenor, mencionó que se trata de un grupo de 10 infantes de los 30 que conforman el grupo, quienes estarían reincorporándose, aunque confió en que poco a poco se iría normalizando conforme las condiciones lo permitan, además de que, por las restricciones sanitarias se mantendrán con cupo reducido y la atención personalizada.

Asimismo, Castillo Sánchez informó que las maestras de la institución ya se encuentran vacunadas y la sede se encuentra en condiciones para recibir a sus niñas y niños en horario de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La presidenta de Verautismo subrayó que es importante no seguir deteniendo el desarrollo de las y los alumnos de este centro educativo, en donde la ansiedad y el encierro les ha ocasionado a varios de ellos algunas crisis severas, tanto que han tenido que recurrir a fármacos.

“Es para no detener el desarrollo, efectivamente, que se ha visto alterado con esta pandemia. Muchos niños que antes no se medicaban se han tenido que medicar, ya que la ansiedad no se les ha podido controlar”.

Instituto Leo Kanner de Verautismo regresa a las aulas este 6 de septiembre

Monserrat Castillo explicó que este confinamiento causó que se rompieran muchas rutinas, las cuales son muy importantes para las infancias con autismo y este regreso a clases representa una luz en el camino para estos menores.

Finalmente, recordó que el Instituto Leo Kanner de la asociación Verautismo A.C. se ubica en la calle Almendros esquina Juncos del fraccionamiento Floresta y el teléfono es 2299 857732 para cualquier informe.

