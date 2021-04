La inseguridad está “secuestrando” al proceso electoral de Veracruz, afirmó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el estado de Veracruz, Jorge Meade Ocaranza, esto al ser cuestionado sobre la ola de agresiones hacia candidatos a cargos de elección popular acontecidos en recientes fechas en la entidad veracruzana.

“Reitero la preocupación que, en este estado, la inseguridad esté secuestrando al proceso electoral y a la vida democrática de Veracruz”.

Este lunes estuvo acompañando en evento público al dirigente priista Marlon Ramírez.

En este sentido, confió en que el gobierno del estado responda por dichos ataques, los cuales ya fueron denunciados y aseguró que no hay forma de capacitar a sus abanderados, toda vez que no hay manera de prevenir este tipo de situaciones cuando no existe un estado que garantice la seguridad en este proceso.

“Hay un ejercicio muy importante de capacitación, pero ¿qué recomendación puede hacer usted cuando en todas partes aparecen amenazas o aparecen situaciones impensables en un proceso democrático.

“Creo que, en el estado de Veracruz, sus autoridades, como a nivel nacional, son los garantes de la seguridad de los ciudadanos como principal responsabilidad y, en este caso Veracruz, ojalá el estado fije postura (…) Nada hace más daño a un proceso electoral que la inseguridad o el temor de quien va a competir o la falta de atención, respuesta y postura de un gobierno”.

En Veracruz y México, autoridades deben ser garantes de la seguridad

Asimismo, Meade Ocaranza aseguró que las autoridades estatales deben ofrecer garantías no únicamente para las y los candidatos oponentes a la actual administración, sino para todas las personas involucradas en este ejercicio democrático.

“No nada más para la alianza sino para todos los que hoy van a competir”, dijo en el uso de la voz.

Inseguridad en Veracruz está “secuestrando” proceso electoral: Jorge Meade

Finalmente, el político priista externó su respaldo a los llamados de la dirigencia estatal para ocuparse de estos delitos que trasgreden principalmente a quienes hoy representan una alianza opositora al gobierno en el poder.

