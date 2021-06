Inmuvi reporta tres predios particulares invadidos en Veracruz

A la fecha se tienen tres denuncias por invasiones de predios particulares que aún están sin resolver en el municipio de Veracruz y que tienen una antigüedad de un año y medio; principalmente en la zona norte de la ciudad, dijo Gerardo Zamora Garrido, director del Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi)

El entrevistado aseguró que la falta de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, así como la lentitud del proceso de la Fiscalía General del Estado que tiene que consignar al juez, ha provocado que estos predios continúen invadidos y no se autorice un desalojo inmediato.

Se trata de predios con extensiones de 3 a 5 hectáreas, que son invadidos ilegalmente por personas que van llegando poco a poco y en otras ocasiones son agresivos.

“Ha incrementado, ahorita está estatizado, no que se calmó, está estatizado y se hizo hace un año un desalojo por la zona del Seminario, ese es el único que se ha hecho de este tipo y existen otros dos lugares más que están en proceso; pero depende del ministerio público que consigne al juez, ya no depende de nosotros; nuestro trabajo ya está hecho, hay como tres denuncias por invasiones”, comentó.

Agregó que “el problema es el particular que demanda, porque invaden predios particulares. El proceso está a través del ministerio público, no depende de nosotros; nosotros ponemos una denuncia por fraccionamiento indebido y por consiguiente encima de la denuncia de ellos, vamos nosotros y el proceso lo tiene que vigilar el particular”.

Las principales zonas donde se registra este tipo de invasiones de terrenos particulares es la zona norte de la ciudad; en específico por el kilómetro 13 y medio y Camino Real, bajos de las lagunas y vasos reguladores; donde hay familias asentadas desde hace varios años, sin embargo ahí debe de intervenir la procuraduría del Medio Ambiente.

Está personas que invaden los predios son encabezados por ex líderes de agrupaciones que ya ni existen.

