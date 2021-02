El Instituto Municipal de la Mujer (INMUVER) no ha dejado de apoyar a la joven madre Valeria Angélica Rangel, quien denunció el supuesto intento de abuso sexual por parte del abogado y excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a diputado federal por Veracruz, Jesús Camacho Carranza.

Blanca Aquino Santiago, directora del INMUVER, aseguró que sí se brindó acompañamiento a Valeria Rangel, durante el proceso para denunciar a su agresor.

La entrevistada dijo que incluso desde el momento que se interpuso la denuncia penal, la policía municipal está realizando rondines en la zona donde está ubicado el domicilio particular de la víctima.

“En ningún momento se ha dejado de estarla atendiendo, repito ayer todavía la policía municipal estuvo haciendo rondines en su zona y en su casa, en ningún momento se le ha dejado de apoyar”, comentó.

Agregó que los rondines se realizarán durante el tiempo que sea necesario, por parte de la policía municipal; esto con la finalidad de evitar un acercamiento del agresor.

“El tiempo que sea necesario, o sea desde el día que ella denunció, todavía el día de ayer, tengo fotos que me mandó la comandante donde están ellos haciendo sus rondines con el objetivo de que el agresor no se acerque a ella; todo lo que se pide en una denuncia, todo lo que ella solicitó se está cumpliendo”, comentó.

Destacó que además se está otorgando el apoyo psicológico a la joven agredida, cuyo delito al momento fue tipificado como violencia física y psicológica, y será la fiscalía la instancia que determine si cambia a intento de violación.

Se trata de una atención integral que se otorga por parte del INMUVER, donde existe el apoyo de una trabajadora social, una abogada y una psicóloga.

“En ningún momento, la denuncia ahí está, nosotras no podemos cambiar; está la fiscal, está ella y la abogada, nosotros no podemos meter mano, eso me parece no conocer.

Concluyó que el mes de enero cerró con 54 atenciones de mujeres por diferentes tipos de violencia.

