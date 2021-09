INM no ha pedido apoyo al ayuntamiento de Veracruz para atender a migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha solicitado al ayuntamiento de Veracruz algún tipo de apoyo para atender a las caravanas de migrantes provenientes de Haití que se han dejado ver por la central de autobuses de este puerto, informó la autoridad local.

Al respecto, explicó que, en ocasiones anteriores, a través de la dirección de Gobernación municipal y el INM se llevaban a cabo acciones de coordinación para ofrecer asistencia alimentaria a su paso por esta ciudad, sin embargo, en esta ocasión, no ha sido así.

“Es facultad del Instituto Nacional de Migración, si nos piden algún auxilio lo hacemos, pero no nos han pedido ningún auxilio (…) Cuando el INM nos ha pedido, con mucho gusto asistimos, nos ocurrió cuando la primera ola de migrantes que, recordarán, fue hace dos años, antes de la pandemia. Nosotros nos preparamos, hicimos comida, de alimentación para llevarles alguna comida, desayuno para llevarles a algunas personas que estaban aquí en su tránsito hacia Estados Unidos, pero a solicitud de Gobernación y de Migración que, en aquel entonces, nos lo solicitó y no nos han solicitado ningún apoyo”.

De la misma manera, argumentó que, a la fecha tampoco se ha solicitado al municipio el reforzamiento de la seguridad con motivo de la llegada de este grupo de personas.

Igualmente, el edil se pronunció por mantener el respeto hacia estas caravanas toda vez que no se trata de delincuentes, sino de seres vivos que buscan una mejor calidad de vida para sus familias.

“No, no, y sería muy discriminatorio pensar que porque son migrantes son delincuentes. No, son personas y tienen derechos humanos como todos nosotros y hay que respetarlos y no pensar en eso, al contrario, es gente que lo que está buscando es salir de su país de una manera muy dolorosa para ganarse la vida de una manera honesta, no lo creo”.

En otros temas, comentó que ya se alistan los protocolos para el proceso de entrega-recepción para la siguiente administración municipal.

