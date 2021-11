Iniciativa de cobro del predial por Gobierno del Estado suena bonita, pero es complicada: Bingen Rementería

Por: Alejandro Ávila

La iniciativa de Ley que propuso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Congreso Local para que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, agregando un párrafo al artículo 12 y de esta manera los municipios que quieran acceder al Fondo al Fomento Municipal deban dejar que Gobierno del Estado recaude su impuesto predial; puede sonar muy bonito, pero puede ser complicado, acusó el diputado local Bingen Rementeria Molina.

El Legislador jarocho, explicó que el 1 por ciento de lo recaudado por la federación, IVA, ISR, entre otros, es enviado al Fondo para el Fomento Municipal, y este se distribuye en todas las entidades federativas; para lograr estos recursos, la Ley de Coordinación Fiscal exige a los Gobiernos de los Estados firmar convenios de colaboración con sus respectivos municipios.

“Pero al celebrar estos convenios, se ven obligados a que es el Gobierno del Estado quien va a recaudar el pago de sus impuestos prediales”, expresó.

Esto, agregó Rementeria Molina, suena muy bonito, pero es también algo complicado, pues se desconoce con certeza en que tiempo la Secretaría de Finanzas va a dispersar ese dinero; en cuanto tiempo se le va pagar al municipio lo recaudado, lo que por ley le toca, que es el impuesto predial.

“Eso no lo conocemos, pero el histórico nos dice, y las acciones que hemos visto de este gobierno, es que la dispersión de los recursos pues no son en tiempo y forma, no son especialistas más bien en que sea en tiempo y forma. Entonces los alcaldes van a tener que decidir, ya sea por quedarse con lo que hoy cobran del impuesto predial y seguir cobrando ellos de manera inmediata; para poderlo aplicar de manera inmediata, o jugarse un volado”, mencionó.

El panista reconoció que, tras firmar el convenio, los municipios podrían acceder a más recursos para realizar obra pública, pero deberán especular el tiempo en que les van a pagar.

“Sí a mí me preguntas que decisión tomaría yo, yo creo que al final me quedaría con que el propio municipio sea quien recaude su dinero; porque ni sabemos en este momento de cuanto es el excedente de este Fondo, y luego no sabemos, digamos que, si de manera oportuna, de manera propia, el gobierno del Estado va a hacer la dispersión de los recursos; que de la otra forma yo los vería de manera inmediata y se pueden aplicar en cualquier emergencia o cualquier situación que tenga municipio, o necesidad de manera inmediata”, asestó.

Bingen Rementeria aclaró que, en caso de aprobarse la iniciativa, no existirá una obligación de los 212 municipios de ingresar al convenio.

“Ojo, no lo están inventando ellos, viene en la Ley de Coordinación Fiscal Nacional, ahí existe, donde obligan a todos los gobiernos de los estados, a que para que ellos puedan dispersar este recurso a los municipios, los municipios celebren un convenio de colaboración con su respectivo Gobierno del Estado”, culminó.

