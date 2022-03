Inician la promoción del Carnaval de Veracruz en otros estados

La promoción del Carnaval de Veracruz, mismo que tendrá efecto del 1 al 5 julio de este año ya comenzó, por lo que, prestadores de servicios turísticos en coordinación con autoridades municipales pusieron en marcha dichas acciones de promoción nacional exponiendo los grandes atractivos de la zona conurbada, además de la máxima festividad del pueblo veracruzano, informó la presidenta municipal porteña, Patricia Lobeira Rodríguez.

En este sentido, comentó que, en esta ocasión, la delegación visitó la ciudad de Puebla, en ese estado, difundiendo el cambio de fecha de la fiesta, aunque también, se pretende hacer lo propio en entidades aledañas y del centro del país, de donde cada año se reciben visitas a este máximo evento.

Resaltó que este esfuerzo se realiza de manera coordinada con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro, además, explicó que, conforme se acerque la fiesta, reforzarán la promoción en redes sociales y medios de comunicación, con la intención de atraer un mayor flujo de gente a este acontecimiento.

“Estamos haciendo promoción en Puebla, que es de nuestros estados vecinos y que, además, viene muchísima gente de esas zonas. Estamos haciendo promoción en diferentes lugares y, conforme se vaya acercando la fecha, también vamos a tener una difusión más amplia en redes sociales, en medios para que la gente venga al Carnaval y los disfrute, pero, sobre todo, para que caiga una derrama económica buena y fuerte al municipio de Veracruz (…) Ahorita es únicamente en Puebla, ya que es el vecino de donde sabemos viene mucha gente, pero si tenemos contemplado diferentes hacerlo lugares”, aseveró la edil.

Por su parte, la munícipe veracruzana informó que el ayuntamiento que encabeza sí considera dar continuidad al programa “Sendero Seguro”, paradigma implementado en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz (IMMUVER) con el objeto de brindar áreas públicas seguras para el género femenino, esto luego de que el pasado fin de semana, fuera localizado el cuerpo de una mujer con presuntos rasgos de violación y ultimada con violencia en un terreno baldío del fraccionamiento Campestre de esta ciudad.

También te puede interesar:

“La persona está como no identificada. El instituto de la Mujer ya está participando, pero hasta que no se logre identificar no puede entrar a un apoyo, hasta que encontremos a los familiares”, expuso la autoridad local.

Asimismo, mencionó que, con motivo del día internacional de la Mujer que se conmemorará el próximo 8 de marzo, se tienen contempladas diversas actividades, las cuales, en breve se anunciarán.

La alcaldesa de Veracruz fue entrevistada a su arribo el inicio de los foros “Tus ideas por Veracruz” que formarán parte del Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración municipal.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen