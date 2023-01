Inicia pago del impuesto predial 2023 en Boca del Río

El Alcalde Juan Manuel Unánue, cumplió la mañana de este lunes con el pago de su impuesto predial, sumándose a los miles de boqueños que desde el primero de enero han pagado este derecho municipal.

Posteriormente a su espera de turno y respectivo pago, invitó a la población a pagar y ponerse al corriente, recordando que lo pueden realizar con efectivo, tarjeta de débito o crédito (Visa o MasterCard).

“Esperamos que este año 2023 haya mucha recaudación para que hagamos muchas más acciones y obras en beneficio de los boqueños”, enfatizó.

Gracias al respaldo del Cabildo, se aprobó que durante todo enero, se realice el 20% de descuento a ciudadanos en general y 50% de descuento para jubilados, pensionados y de la tercera edad.

El Presidente Municipal hizo un reconocimiento público a los boqueños que año con año con responsabilidad y solidaridad con su municipio realizan su pago predial, significando el más del 80 por ciento de la ciudadanía.

Unánue Abascal dijo que desde el primero de enero la tesorería municipal ya recibió los primeros pagos en línea a través del sitio https://pagos.bocadelrio.gob.mx/impuesto-prediall

Para este 2023 se espera rebasar la cifra de 74 millones de pesos, los cuales se recaudaron en el periodo del año 2022.

MÓDULOS:

**Palacio Municipal, Av. Revolución No. 1000, Colonia Centro de Boca del Río. (Horario: L a V 8 am a 18 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Costa de Oro Bulevar Adolfo Ruíz Cortines, junto a Plaza Boka. (Horario: L a V 8 am a 18 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Infonavit Las Vegas 2, calle Río Nilo esq. Río Vegas. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Dren B, calle Juan Escutia No. 1230 Colonia Plan de Ayala. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Bomberos Conurbados, calle Paseo de las Flores, Fraccionamiento Virginia. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

En caso de tener alguna duda, comunicarse y solicitar informes al (229) 2022222 ext. 1220 o 1221.

