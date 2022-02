Inicia la veda electoral por consulta de revocación de mandato

Este viernes 4 de febrero, inició la veda electoral por la consulta de revocación de mandato en México, misma que finalizará el próximo domingo 10 de abril, que será el día que se lleve a cabo este proceso de participación ciudadana, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo en el Distrito IV del INE en Veracruz, dijo que este viernes, se reunió en sesión plenaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de emitir la convocatoria para la revocación de mandato, una vez que se comprobó que se han reunido las firmas necesarias para llevar a cabo este proceso.

“A partir del día de hoy (viernes) y hasta el 10 de abril, habrá una veda gubernamental, con la prohibición que los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, pues no den a conocer sus acciones o obras que están realizando, esta situación no es una medida que implemente el Instituto Nacional Electoral, sino es una medida que está establecida en la ley de la materia”.

“Se desarrolla no solo en este proceso de revocación de mandato, sino también en los procesos locales y federales, donde también hay una veda gubernamental a partir del inicio de las campañas políticas, hasta el día de la jornada electoral”, comentó.

Explicó que, en este proceso de revocación de mandato, existe una veda gubernamental para todos los niveles de gobierno, que implica que no podrán dar a conocer las acciones de gobierno ni las obras que estén realizando sin que ello quiera decir que no pueden seguir realizando acciones y obras, que no lo pueden dejar de realizar, para eso fueron electos”, comentó.

Recordó que los medios de comunicación también forman un papel importante, porque tienen la obligación de estar vigilantes de que no se den a conocer este tipo de información gubernamental del 4 de febrero al 10 de abril.

Detalló que existe una situación especial que se maneja en la revocación de mandato que prohíbe a los partidos políticos que se manifiesten a favor o en contra o hagan proselitismo a favor o en contra de la revocación del mandato.

Debido a que, la ley señala que el INE es el único organismo que tiene la facultad de promocionar y difundirlo.

“No hay una multa, hay una sanción de tipo administrativo que puede ir variando de acuerdo al tipo de gravedad del caso y son varias opciones de sanción”, comentó.

Detalló que las prohibiciones son de materia gubernamental y no aplican en la ciudadanía, por ello se descarta alguna sanción a una persona común y corriente que, a través de sus redes sociales, quiera expresar su sentir por la revocación del mandato.

“La prohibición es gubernamental no es para la ciudadanía, la prohibición es a nivel de partidos políticos, dirigentes partidistas y gubernamentales, no es para la ciudadanía en sí”, comentó.

Recordó que los rubros de salud, educación y protección civil, si tienen permitido la difusión de sus acciones, porque así lo establece la ley.

Adicionalmente se abrió un periodo en el que los tres niveles de gobierno, podrían solicitarle al INE, que se incluyeran acciones que se están implementando con el propósito de beneficio público, como el pago de impuestos, el pago del agua, eventos educativos, entre otros.

Dicho periodo ya concluyó y los solicitantes como el gobierno federal y algunos estados y municipios, ya tienen sus resoluciones al respecto sobre la solicitud que realizaron en tiempo y forma ante el INE.

Destacó que aún se analiza cuántas casillas serán instaladas el próximo domingo 10 de abril, donde se tiene un estimado de 552, de un total de 556 casillas que comúnmente son instaladas en un proceso electoral normal en este distrito, luego de que no fueron autorizados mayores recursos para la realización de este proceso.

