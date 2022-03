Ingenieros advierten sobre posible colapso de la red sanitaria en Veracruz 

El Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, advirtió que la red sanitaria de la ciudad, podría colapsar porque es muy antigua y resulta insuficiente para hacerle frente al crecimiento poblacional, dijo su presidente Ulises Cervantes Espinoza.

El entrevistado aseguró que existe preocupación debido a que según las plantas de tratamiento no están funcionando o están casi sin operar.

Se trata de un proyecto que representa una inversión millonaria, pero que se debería de contemplar su realización por partes, es decir, que tanto la actual administración municipal considere ponerlo en marcha y que exista una continuidad, por parte de los gobiernos que están por venir.

“Si es necesario y muy importante que se vayan cambiando todas las redes sanitarias, porque o están colapsadas o están a punto de colapsar”, comentó.

Sobre todo, las redes sanitarias que tienen más de 30 años de existencia en la ciudad, es decir, todas las que se encuentran en el centro histórico y en las colonias como Flores Magón, Zaragoza, Reforma, entre otras.

Explicó que la falta de mantenimiento en el drenaje de la ciudad, se debe de antender de manera inmediata debido al crecimiento vertical que se está registrando con la construcción de nuevos edificios.

Por ahora no hay problemas, pero en un futuro muy cercano se empezará a saturar la red sanitaria de la ciudad.

“No, mientras no se concentren demasiado los edificios, debemos de tomar en cuenta que tanto el programa nacional de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, como el programa de ordenamiento de Veracruz, ven la verticalidad de la ciudad, no quieren ver ciudades muy extensas, no quieren una concentración de edificios, con mayor razón se deben de resolver los problemas de los drenajes”, comentó.

Para ello, el Ayuntamiento de Veracruz, requiere solicitar recursos a la federación y al estado, con la finalidad de llevar a cabo el cambio de las redes sanitarias de la ciudad.

