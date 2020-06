Informalidad en venta de alimentos en Veracruz se volverá normal

Informalidad en venta de alimentos, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, se ha disparado en los últimos meses.

Provocará efectos más negativos a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, durante la contingencia sanitaria, dijo el presidente de Canirac Veracruz, Santiago Martínez Dordella.

El entrevistado aseguró que la venta de comida de elaboración casera, representará una competencia desleal mayor para el sector restaurantero de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Martínez Dordella, aseguró que la pandemia del COVID-19, tiene que replantear sus estrategias, debido a que la economía formal, ha recibido un severo golpe al bajar sus ventas de manera drástica, mientras que la informalidad, se reforzó.

“La economía formal, ha tenido un severo golpe, pero por otro lado la economía informal, ha aumentado y ha aumentado su número de transacciones y de actividad, lo cual no es benéfico para nadie, porque no hay beneficios para el trabajador, el patrón no paga impuestos, el estado no recauda y esto es lo que produce que el país no tenga la capacidad de seguir desarrollándose y tampoco seguir creciendo económicamente”, comentó.

Explicó que los trabajadores que perdieron su trabajo de manera temporal, durante la cuarentena por el coronavirus, ha decidido buscar otras estrategias que le generen ingresos para poder sobrevivir.

“Lo que vemos es que la gente perdió o dejó de trabajar, pero se puso a tener otra actividad económica de forma individual, está persona esta vendiendo pasteles, comida, y lo está vendiendo porque lo lleva a las casas y nadie se fija si cumple con las medidas sanitarias, para elaborarlo, o si paga algún impuesto de ningún tipo”, comentó.

Informalidad en venta de alimentos afectará al sector restaurantero

Citó como ejemplo que, en el sector restaurantero, alrededor de 10 mil empleos se encuentran estacionados, en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Este mismo número de personas, seguramente buscaron una manera de seguir sosteniendo su casa.

“Entonces que hace un cocinero, un ayudante de cocina, mesero, cajero, en sus casos dos meses y medio, se ponen a producir algo, vender algo, como postres, comida, con la finalidad de tener ingresos”, comentó.

Destacó que a un restaurante producir un pastel, le cuesta alrededor de 200 pesos, por los insumos y pago de impuestos y a una persona que lo elabora en casa, simplemente se gasta 60 pesos, porque no le tiene que rendir cuentas a nadie.

