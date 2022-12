El precio de los textiles sin duda se ha visto afectado por el tema inflacionario, llegando a triplicar los precios de prendas ya elaboradas, como es el caso de los trajes de inditos, previo al festejo de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre.

Artesanos provenientes de Chiapas, aseguran que el precio de las telas que usualmente utilizan para la elaboración de los trajes, como el algodón, la manta y la popelina, sufrió un drástico incremento y por ello se vieron en la necesidad de elevar el precio del producto.

Zenaida Chintal, dijo que el año pasado no pudieron vender su mercancía en su totalidad, ahora será más difícil debido a que la situación económica no es tan favorable tras la pandemia por Covid-19, que dañó la economía familiar.

Inflación “pega” en industria textil, incluyendo los trajes de inditos

Te puede interesar:

En la actualidad, los precios están oscilando entre los 240 a los 300 pesos, de acuerdo a la talla.

Destacó que el año pasado, los trajes completos tenían un costo que no rebasaba los 200 pesos y aun así era difícil venderlos.

“La gente no deja de regatear el precio, quiere todo más barato, pero si le bajamos no hay ganancia y nuestro trabajo se pierde, las mamás se quejan que está muy caro, y por eso mejor compran solo unas cosas y no el traje completo”, comentó.

Lo cierto es que se espera que antes del 12 de diciembre, previo a la celebración de la Virgen de Guadalupe, logre salir la mercancía que es elaborada a mano desde el pasado mes de junio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ