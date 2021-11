Infantes no podrán ingresar a panteones porteños del 31 de octubre al 2 de noviembre

-Accederán grupos reducidos y con cubrebocas

Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el ayuntamiento de Veracruz confirmó que los tres panteones de la ciudad sí estarán abiertos al público del 31 de octubre al 2 de noviembre en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. bajo todas las medidas sanitarias de rigor, sin embargo, habrá restricciones que la ciudadanía que acuda a ellos debe cumplir para poder ingresar a los mismos, informó la regidora sexta del municipio porteño, María del Rosario Vera Vela.

Al respecto, comentó que entre los requerimientos de los panteones porteños están: el uso obligatorio del cubrebocas; no podrán entrar menores de edad, se prohíbe la venta de alimentos y bebidas al interior de las instalaciones, así como ingerirlos.

Por este motivo, explicó que, en esta ocasión, no se hará entrega de pan o chocolate a las y los visitantes para evitar aglomeraciones, así como el riesgo de contagios por covid-19.

“No podrán entrar menores de edad, ni ingestas dentro del panteón, la ciudadanía debe portar cubrebocas para entrar; personas mayores bajo su riesgo y se sugiere que no vayan familias enteras, sino que acudan de dos personas por familia y no más de 20 minutos para que puedan acceder con precaución y responsablemente los demás visitantes”, detalló la funcionaria.

De la misma manera recordó que, del domingo 31 de octubre al martes 2 de noviembre, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., se llevará a cabo un operativo especial en coordinación con la Policía Naval y Municipal para el resguardo de las instalaciones y garantizar la seguridad de las y los visitantes.

Vera Vela informó que, en el marco de estas festividades, el 1 de noviembre se colocará el altar en honor a los fieles difuntos en las instalaciones del Panteón Municipal de Veracruz y el día 2 de noviembre se hará la entrega de ofrendas florales a las 10:00 de la mañana también en el Panteón Municipal de Veracruz; en tanto esta entrega será a las 10:30 a.m. en el Panteón Particular Veracruzano y a las 11:00 a.m. en el Jardín Veracruzano.

La edil con la comisión de panteones pidió a las personas atender las recomendaciones de las autoridades para evitar incidentes y contagios y disfrutar de mejor manera estas fechas.

Para concluir, recordó que se realizará una celebración eucarística virtual a las 12 del día, el 02 de noviembre, en la Iglesia del Sagrario, misma que será trasmitida por la plataforma “Veracruz te quiero”, a fin de evitar aglomeraciones, por lo que se invita a la ciudadanía a seguirla por Facebook Live.

