Inevitable fuga de talentos provocará la eliminación del Conacyt en México

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad eliminar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcti), existe preocupación por la inminente fuga de talentos que se agudizará y la desaparición de fondos y becas de apoyo, dijo el investigador Heriberto Gabriel Contreras Garibay, presidente de Impulso de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Bueno de hecho la sigue habiendo y me parece que así como lo hemos visto en el caso de los deportes, que no sea futbol, indudablemente, muchos atletas que se están nacionalizando y ahora resulta que son campeones de esgrima y turo con arco, o en algunas gamas del atletismo por otros países, indudablemente que lo vamos a seguir viendo y esto se va a duplicar o triplicar, porque al no haber esos recursos y tener grandes y buenos investigadores en diferentes áreas del conocimiento, yo creo que vamos a estarlo viendo, cada vez más recurrente que más investigadores científicos y tecnólogos van a tener que buscar salir de México e ir a desarrollar este conocimiento en algunos otros países que les puedan abrir las puertas”, comentó.

El entrevistado aseguró que, con estas modificaciones, México estará entrando a una época de obscuridad total y de vacío en avance científico, tecnológico y de innovación.

Además, los programas y los fondos que han existido desde hace muchos años, sin duda se van a extinguir, así como los fondos sectoriales que son directamente establecidos por el consenso entre el Conacyt, para atender temas de energía, migración, ecología, petróleo y salud, entre otros.

Destacó que estos fondos poco a poco, han ido desapareciendo o quitando recursos a los fondos sectoriales.

También la afectación de los fondos mixtos, que es el sistema que por cada peso que un estado aplica a un fideicomiso para el fomento y apoyo de la ciencia, tecnología y la innovación, la federación ponía otro peso más.

Así como otros fondos de fomento a las madres trabajadoras, estudiantes, indígenas, posgrados, etc.

Inevitable fuga de talentos provocará la eliminación del Conacyt en México

Explicó que el solo hecho de cambiarle el nombre de Conacyt a Conahcti, sin duda cambiarán las reglas de operación, porque tendrán que modificar la ley.

Otro tema de preocupación será que pasará con el Sistema Nacional de Investigadores, porque también tienen sus propias reglas que se rigen a través de las diferentes leyes y directrices que hay en el Conacyt.

Y el tema de las becas nacionales, para estudiantes de posgrados y carreras de ciencias, tecnología e innovación, además de las becas al extranjero, que es todavía más importante, porque se quedarán en el limbo y en el vacío legal.

“Indudablemente es un golpe muy duro, porque no han sido consultados otros organismos como el Consejo Consultivo de Ciencias, el Foro Científico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias, además de los diferentes organismos que dependen de los presupuestos del Conacyt”, comentó.

Destacó que México se encuentra en los lugares más bajos de la generación de patentes y en la generación de proyectos científicos, debido a que nunca han sido prioridad de los gobiernos.

