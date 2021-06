INE descarta “focos rojos” durante elecciones en Veracruz-Boca del Río

Se descartan “focos rojos” durante las próximas elecciones en la conurbación Veracruz-Boca del Río que pudieran afectar el desarrollo de la jornada, dijo José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 4 del Instituto Nacional Electoral (INE).

El entrevistado aseguró que, a diferencia de otros procesos electorales, este año los funcionarios de casilla, así como los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), no han recibido amenazas, por ello se respira un ambiente de tranquilidad y calma.

“Efectivamente en procesos anteriores ha habido que dos tres días antes de la elección, sale un comandante “X” o “Y” y empiezan las amenazas a funcionarios a los propios CAES, hasta este momento no se ha dado, afortunadamente creo que aquí en el puerto de Veracruz no habrá gran problema con esta situación no tenemos focos rojos generalizados”, comentó.

Explicó que no se descarta que pudieran darse algunos conflictos menores en algunas colonias, pero ya solicitaron el apoyo de las fuerzas de seguridad con el propósito de que ese día apoyen con recorridos disuasivos a efecto de que no se presente ningún problema.

De igual manera mantienen la coordinación con las corporaciones del orden para el resguardo de la paquetería electoral y el día de los comicios.

“Esto será ante y durante la jornada e incluso posterior a la jornada porque hay señalamientos, les dimos la ruta de donde van a trasladar los paquetes electorales desde la sede de la casilla a la sede distrital”, concluyó.

