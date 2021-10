Industria de los espectáculos, las más afectadas por la pandemia: Radamés

La industria de los espectáculos, deportes y conciertos fueron las más afectadas por la pandemia de Covid-19, aunque al 95% de la humanidad la arrastró, admitió en rueda de prensa, el actor y comediante Radamés de Jesús.

Al respecto, destacó el éxito de su programa “Guerra de Chistes” durante 15 años, no sólo en México sino en algunos sitios de América y Estados Unidos gracias al particular humos de las y los mexicanos quienes se ríen de sus propias desgracias, por ello, la industria de los chistes nunca se acaba.

Radamés de Jesús, durante la promoción de su show en Veracruz. FOTO: Javier Tello

“Esta reactivación realmente, los que nos dedicamos al medio del espectáculo, fue como que la rama un poco más afectada: el espectáculo, los deportes, los conciertos. Con esto no digo que a la gente le haya ido mal, no lo tomo personal, es un asunto mundial. Al 95% de la humanidad nos arrastró este asunto, con nuestra economía, con la muerte de nuestros familiares, entonces, se va reactivando poco a poco, gracias a Dios como te digo”.

Radamés de Jesús recordó que se consolidó como comediante con el programa de Telehit “Guerra de Chistes” al lado de Juan Carlos “Borrego” Nava, Juan Carlos Casasola y Yered Licona “La Wanders Lover”, y con esta última, actualmente co-estelariza el reallity “Inseparables”.

El actor asegura que uno de los principales defensores de los mexicanos y no le han afectado las críticas o notas destructivas sobre su vida familiar que se han manejado en algunas revistas de espectáculos, pues ha sabido salir adelante y considera que un remedio muy efectivo es la “risoterapia”.

Te puede interesar

Asimismo, envió un mensaje a la llamada generación “Cristal” y les pidió que se relajen, pues sus chistes no son dirigidos a alguien en particular, sino son una forma de ver de manera cómica los problemas cotidianos de todas las personas y una cultura de este país de reírse de sus propios problemas, tal como en antaño lo hicieron los grandes cómicos como: Cantinflas, Tin-Tán, entre otros.

“Los mexicanos siempre hemos sido así y nunca nos hemos burlado de la gente, así es el mexicano y hacemos chistes de todo, entonces, yo creo que a esa bonita generación que viene atrás de nosotros, decirles que se relajen, que no es nada personal, que no es nada contra ellos (…) Y creo que esa gente que tiene esa mentalidad de que me estás ofendiendo, yo creo que hay que explicarle más a fondo cuál es la cultura del mexicano”.

Industria de los espectáculos, las más afectadas por la pandemia: Radamés

En su visita por el puerto de Veracruz, el comediante invitó a la población a disfrutar del buen humor, picardía y chistes de su espectáculo este viernes 22 de octubre en conocida cervecería ubicada en Plaza Progreso a partir de las 11 de la noche.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.