Indigna y ofende a mujeres colocación de vallas frente a Palacio Nacional

La instalación de vallas en los alrededores de Palacio Nacional representa una barrera entre la actual administración federal y las mujeres de este país, lo cual, duele e indigna, aseveró Martha Mendoza Parissi, integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever), quien subrayó que, por lo menos en los lugares en donde gobierna Morena debería existir mayor sensibilidad para escuchar las necesidades y atender los débitos de este sector social.

Morena debería exigir mayor sensibilidad a las mujeres

“Y hacer un llamado a todos los gobiernos, de verdad a comprometerse a erradicar la violencia y no, lejos de esto, se minimiza, se dice que no existe, que no hay tal situación y eso es obvio que genera mayor frustración y enojo de todas nosotras. Yo estoy muy indignada con ese oído sordo que tiene no sólo el gobierno del estado sino el federal”.

La abogada feminista agregó que en lugar de vallas debiera haber la intención de escuchar a los movimientos feministas, hacer una convocatoria nacional para escuchar los reclamos de las mujeres que se muestran hartas de encontrar muros frente a sus necesidades, frente a una violencia que se perpetúa y se sostiene desde el gobierno cuando mantienen agresores, violadores de las mujeres con el fin de conservar el poder.

“Las vallas envían un mal mensaje. Envían el mensaje de que cuánto más grande son los reclamos, más grandes serán las barreras; pareciera que dicen: NO PASARÁN, no nos importa cuánto hagan. Primero el poder a pesar de las mujeres”.

La también académica criticó la poca actuación de las autoridades federales y su débil argumento para justificar la colocación de las estructuras, en donde seguramente enviarán de emisaria a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero a conciliar, quien ha mostrado buenas intenciones, pero no mucha capacidad para poner fin al conflicto.

Por su parte, la exdirectora del Instituto Veracruzano de las Mujeres dijo que se suma al llamado para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “rompa el pacto patriarcal” y deje de dar su respaldo a agresores de mujeres.

Asimismo, consideró que, a la fecha, hay una gran deuda con el género femenino por parte del estado, pues “de buenas intenciones está empedrado el infierno”, y lo que se requieren son resultados para combatir la violencia contra las mujeres.

Indigna y ofende a mujeres colocación de vallas frente a Palacio Nacional

Finalmente, Mendoza Parissi reprobó los bloqueos por parte de la actual administración estatal hacia la precandidata del PRD a la diputación federal, María Sabina Martínez Pinto, a quien le negaron su licencia para poder contender por un cargo de elección popular, lo cual, dijo, es una muestra clara de la violencia política que viven las mujeres de este país.

“Le están dando permiso a todas las autoridades que la están solicitando, siempre y cuando sea por Morena, pero como ella está contendiendo por otro partido, me parece que no le están otorgando y eso se llama violencia política en razón de género”.

