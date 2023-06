Incuantificables las pérdidas al sector empresarial por los apagones de energía eléctrica: Coparmex Veracruz

El Consejo Patronal en Veracruz (Coparmex) consideró incuantificables las pérdidas a los negocios y empresas, ocasionadas por los apagones constantes de energía eléctrica que se vienen registrando en la zona metropolitana.

Su presidente, Manuel Liaño Carrera, subrayó que además del daño al sector empresarial, los cortes de luz están afectando a la población en general.

“No podemos cuantificar de manera precisa las afectaciones, pero sí son mayores, ya que los negocios, los establecimientos no pueden realizar sus servicios y comercialización; vamos, pierden sus ventas no solo por varias horas si no en ocasiones hasta por varios días”, anotó.

Sin embargo, sostuvo, hay otras afectaciones a raíz de los apagones, ya que cuando no hay energía en las casas los ciudadanos no pueden tener un descanso adecuado, y esto se refleja en una inadecuada productividad al día siguiente, tanto en los ámbitos laboral, productivo y educativo, es decir las implicaciones que se tienen son de todo tipo, especialmente ahora que se enfrenta esta ola de calor.

Por otro lado, Liaño Carrera comentó que si bien a nivel país se observa cierta recuperación económica, un tipo de cambio sólido, a nivel estatal el tema es distinto, ya que Veracruz es uno de los pocos estados que no ha recuperado el número de afiliados al Seguro Social.

“Nuestro estado tiene cerca de 20 años con una tendencia de nulo crecimiento económico en los sectores primario y secundario, en donde durante el 2022 hubo incluso decrecimiento, de acuerdo a datos del Observatorio Financiero”, remarcó.

Planteó que se requiere llegar a acuerdos entre los sectores gubernamentales y empresariales para atraer las inversiones que se necesitan en Veracruz.

