Incremento al precio de la tortilla “golpeó” al bolsillo de jefas de familia

Luego de que molineros confirmaran que a partir del mes de febrero incrementaría entre un peso con 50 a dos pesos más el precio por kilogramo de tortilla y la masa, madres de familia porteñas aseguran que esto será un duro golpe para la economía familiar, ya que es un alimento de gran consumo dentro del menú diario y el cual estaría oscilando entre los 17 a más de 20 pesos dependiendo la zona.

Piden jefas de familia apoyo del gobierno para frenar el aumento

Al respecto, Clara Luz Rojas del fraccionamiento Geo Pinos lamentó esta situación ya que, dijo, esto ocasionará hacer ajustes a su prepuesto diario, por lo que consideró que el gobierno debería de apoyar a los sectores productivos a fin de mantener estables los costos.

“Debe de haber más apoyo a los productores, no es posible que con esta crisis todavía tengamos que estar enfrentando el aumento de estos alimentos como la tortilla y la masa”.

Rosibel Oliveira, Gladys Rivera Lamadrid y Clara Luz Rojas, las entrevistadas.

Por su parte, Rosibel Oliveira, de la colonia Playa Linda, mencionó que es muy duro para su familia tener que prescindir de otros alimentos para poder sobrellevar el gasto diario, pues dijo que en su caso consumen mucha tortilla y debe comprar al menos dos veces al día.

“Nosotros diariamente compramos entre un kilo y medio a dos kilos porque somos cinco de familia. Compramos en la mañana y en la tarde y en cualquier lado te la dan a 18 pesos, entonces, haz la cuenta”.

Mientras que Gladys Rivera Lamadrid, de la colonia 21 de Abril, dijo que su familia tendrá que bajar el consumo de este alimento, ya que es difícil mantener esta situación del alza en productos de la canasta básica, por lo que consideró que el gobierno debe hacer algo por apoyar más a las familias mexicanas y no permitir que sigan los incrementos.

“Es muy complicado sobrellevar esta situación, pues hay que comprar muchos productos y la tortilla era uno de los más económicos, pero ya no es así, por lo que el gobierno debe entender que no alcanza y debería apoyar más para que no aumenten las cosas”, concluyó.

