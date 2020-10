Incrementa robo de tarjetas bancarias y fraudes: Condusef

La Comisión Nacional para la protección de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el incremento de robo de tarjetas de crédito y débito, a través de los llamados “talladores” que están operando en cajeros automáticos, así como fraudes por seudo financieras, dijo el titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef de Veracruz, Rafael Trillo Gracida.

Incrementa robo de tarjetas bancarias y fraudes con seudo financieras, informó la Condusef

El entrevistado aseguró que esta red de “talladores” de tarjetas opera en grupos de tres para encajonar a quien está sacando efectivo de un cajero automático, siendo sus principales víctimas las personas de la tercera edad.

“Encajonan a un usuario que va a sacar dinero de un cajero, dos se ponen a los lados, están observando cuando digitalizan la clave y la persona que está atrás, lo que hace en muchos casos es distraerla o a veces le arrebata el plástico y lo talla. En eso ya cambio la tarjeta y le dice que ya puede iniciar su sesión o que tiene que volver a meter la tarjeta de débito o crédito, porque dejó la sesión abierta”, comentó.

Con este tipo de práctica, logran sacar hasta 8 mil pesos o lo que le pueda dar el cajero de la tarjeta que fue tallada anteriormente, incluso la usan para sacar créditos de hasta 100 mil o 200 mil pesos que tienen preaprobados en el banco.

Trillo Gracida dijo que ante la necesidad de dinero en efectivo, ya sea para abrir un negocio, pagar una deuda o incluso comprar medicinas, por la posible pérdida de su trabajo o reducción de su sueldo, muchas personas son engañadas por seudo financieras, sobre todo durante esta pandemia.

“Más o menos estamos atendiendo a dos o tres personas por semana que tienen este tipo de problemas”, comentó.

Dichas seudo financieras le roban la identidad a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, mejor conocidas como Sofomes, y prometen prestar efectivo sin consultar el buró de crédito o un aval, simplemente con pagar un seguro por la cantidad de 8 mil, 15 mil y que adelanten tres mensualidades correspondientes al monto a prestar, o un anticipo del 10 por ciento.

“Cuando de entrada me están pidiendo dinero por adelantado, ya estamos hablando de un fraude, normalmente los bancos no piden dinero y normalmente las Sofomes que captan recursos no pueden pedir dinero”, comentó.

Alertó a la población que, pese a la necesidad de efectivo, no caiga en este tipo de fraudes, ya que este tipo de negocios se encuentran ubicados por Plaza Mocambo y están ocupando locales lujosos, pero son empresas fraudulentas que constantemente cambian de ubicación, así como su personal.

