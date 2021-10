“INAH no obstaculiza el rescate de inmuebles en el centro histórico”.

El arquitecto Francisco Muñoz Espejo, integrante de la Fundación 500 años, rechazó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sea un obstáculo para que propietarios de inmuebles les den mantenimiento, pues como en todo trámite, las personas deberán cumplir con el llenado de ciertos formularios, sin embargo, no todos cuentan con lo necesario.

Consideró que, probablemente la mala comunicación o que los propietarios de edificaciones del centro histórico de la ciudad no cuenten con la documentación requerida para realizar los trámites ante el INAH podría ser el motivo de que no se lleven adecuadamente los procesos para poder reconstruir sus bienes.

De la misma manera, reconoció que desafortunadamente no se puede obligar a propietarios de construcciones a que los rehabiliten, pues el costo por ello lo deben de asumir las o los dueños.

Y es que recientemente, la dirección de Protección Civil del municipio de Veracruz reveló que tiene detectados alrededor de 40 edificios ubicados en el centro histórico de la ciudad que se encuentran en malas condiciones, debido a la falta de mantenimiento y abandono de sus dueños.

“Hay un formulario que deben de cubrir y muchas veces los inmuebles no tienen la documentación que se requiere y ahí está la traba. Creo que fundamentalmente que cualquier instituto, cualquier organismo plantea un estatus de documentación que deben de cubrir y por ahí va la cosa, no veo otro motivo (..) Yo creo que ha habido una mala comunicación por parte de ellos o mal entendimiento, pero tú no puedes obligar a nadie”, dijo el experto.

En este tenor, el también conferencista añadió que sí es posible la reactivación del centro histórico, pero se requeriría mejorar las incentivas, desarrollar un plan de trabajo de parte de las autoridades en coordinación con la ciudadanía, propietarios de inmuebles y conocer un poco del entorno para saber qué es lo que se requiere.

Te puede interesar

Muñoz Espejo reveló que estos lineamientos ante el INAH son a escala federal y sí es posible llevarlos a cabo, muestra de ello, es que hay centros históricos muy destacados y de gran connotación en el país; incluso, aquí mismo en Veracruz, hay períodos en los que se ha realizado la mejora del centro histórico.

“En otros momentos se ha podido hacer. Recuerdas esas brigadas de generación urbana de fachadas, de libramientos de retirar anuncios gigantes de los 70’s, de los 80’s, se limpió Independencia por completo, se mejoró el sistema de pintura, algunos elementos que no estaban como marquesinas, se tiraron, o sea, sí hay acciones que sí evidencian que realmente se puede hacer”, dijo el entrevistado.

“INAH no obstaculiza el rescate de inmuebles en el centro histórico”

Así también, el máster en Restauración por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) sugirió que cada 10 años deben realizar un diagnóstico de esta parte de la ciudad para darle seguimiento a proyectos acordes al urbanismo.

“Por lo que hemos visto, sí es importante empezar de un registro, un diagnóstico del estado actual, para saber realmente lo que se puede hacer y con qué recursos porque, sin un diagnóstico, no se puede pensar en una solución”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.