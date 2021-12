INAH frena reactivación económica con cierre de zonas arqueológicas

Zonas arqueológicas siguen cerradas al público, pese a los múltiples llamados del turismo a las autoridades para su reapertura, denunció el antropólogo Guillermo Macías Lagunes, secretario general de asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la comisión de Cultura y Turismo.

Agregó que esta decisión está en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de seguir así, se estará afectando a la reactivación económica de las diversas regiones del estado, así como a los negocios que han invertido en estos puntos, un ejemplo de ello es en El Tajín, en donde hay pérdidas importantes con mercancía echada a perder, devastación en sus estructuras y escasa publicidad.

Dan más importancia a pueblos mágicos

Aseguró que actualmente, tienen mayor promoción estados como: Puebla o municipios como Orizaba, al tratarse del pueblo mágico más importante de la república mexicana, sin embargo, otras ciudades carecen de esta estrategia.

“Quiahuiztlán, Zempoala, que están en la Ruta de Cortés; San Lorenzo Tenochtitlán, zona Olmeca, Tres Zapotes, la zona de Los Tuxtlas, todas ellas siguen cerradas al público, igual que el Museo Tuxteco, que es importantísimo para la información de la cultura Olmeca, ya que ahí se encuentra, en el Parque Central, la cabeza colosal más importante que pesa 38 toneladas y mide más de tres metros de altura, que es dedicada a una mujer, por mencionar algo. Es la fecha que siguen cerradas esas instalaciones y muchos viajeros que vienen al puerto de Veracruz han pedido la apertura de las zonas arqueológicas, pero todo está en manos del INAH”, aseveró el experto.

Macías Lagunes expuso que, de no reaperturarse las zonas arqueológicas, el INAH no podrá tener ingresos, incluso, este mismo, no ha dado ni siquiera los insumos de limpieza necesarios para su mantenimiento, en tanto la dependencia sólo ha dado argumentos, como es el caso de El Tajín, sitio que se vio afectado por el paso del huracán Grace.

“Cuántas semanas tiene que pasó el huracán Grace, los daños que ocasionó, la cantidad de árboles que derribó. Cuánto tiempo tiene la zona arqueológica de Zempoala, que es de la Ruta de Cortés y que también es zona de reptiles y ofidios, hay que cuidar a los paseantes”

El antropólogo confirmó que, actualmente, la única zona de apertura es La Antigua o viejo Veracruz, el Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa, las áreas verdes y las zonas cafetaleras; inclusive, falta reactivar el Museo Naval a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

INAH frena reactivación económica con cierre de zonas arqueológicas

Asimismo, el Baluarte de Santiago permanece cerrado y, a la fecha, se desconoce el paradero de Las Joyas del Pescador; no obstante, comentó que en la página en internet sigue apareciendo San Juan de Ulúa con apertura de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, de martes a domingo, cuando no están operando de esa manera, lo que desorienta a locales y foráneos.

“Familias han llegado, por desgracia, después de las 3:00 de la tarde y se encuentran con la novedad de que la fortaleza de San Juan de Ulúa ya está cerrada ¿por qué? Porque les hemos explicado, con la pena, desde su viaje desde tan lejos, familias de Tijuana, de Yucatán, por mencionar, que sólo tiene apertura de martes y miércoles de 10:00 a 15:00 horas y viernes y sábado de 10:00 a 15:00 horas y está cerrada domingo, lunes y jueves”, finalizó.

