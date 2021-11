IMSS niega medicamentos a cerca de 90 pacientes trasplantados, denuncian familiares

En el marco del tercer informe de labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y con pancarta en mano, la profesora Leonor García Aguirre, con 35 años de servicio en la ciudad de Tlacotalpan, realizó una protesta en reclamo a que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les está negando los medicamentos para sus familiares y que permiten dar seguimiento a los tratamientos post operatorios de al menos 90 pacientes de trasplante; esto durante el fandango que se realizó posterior al acto de este reporte de resultados realizado en el teatro Nezahualcóyotl de dicha localidad.

La docente detalló que su hijo de 26 años recibió un trasplante de riñón el año pasado y desde hace cinco meses no recibe medicamento, lo cual complica su tratamiento, ya que los fármacos que requieren son costosos y no están al alcance de su economía.

Las clínicas que les reportan que no cuentan con esa medicina son la de Cardel, Córdoba, Tejería, Boca del Río, Veracruz y otras más.

La afectada asegura que personal de esta institución de salud les niega los fármacos, toda vez que se ha percatado que sí cuentan con ellos.

“Porque después de trasplantados toman inmunosupresores que salen a 5 mil pesos cada caja y el IMSS no nos las da. Somos un grupo de 90 trasplantados que no recibimos medicamento de diferentes clínicas (..) Nos dicen que no hay, pero nos damos cuenta que las medicinas están atrás de las ventanillas. A mí ya me tocó dos veces ver y tener que amenazar para que me las dieran, pero nos vivimos peleando porque no las niegan y sí las hay” afirmó la entrevistada.

Comentó que ella acude a la clínica 14 de Veracruz ubicada en la avenida Cuauhtémoc y sucede este tipo de situaciones, afectando la vida de su hijo Jesús de Nazareth Hernández García, quien esperó 14 años para recibir su riñón y, ahora que ya lo tiene, no tiene su cuadro de medicinas completo.

“Él está apenas restableciéndose y por la falta de medicamento, él se pone mal. Son los inmunosupresores los que lo hacen proteger al riñón que le pusieron”.

IMSS niega medicamentos a cerca de 90 pacientes trasplantados denuncian familiares

Mencionó que hay muchas familias que están en la misma situación, por lo que decidieron este martes acudir al informe de labores del ejecutivo del estado para exponer esta anomalía y que las apoyen a resolver este conflicto que pone en riesgo la salud de varios pacientes, por lo que hizo este llamado de auxilio a las autoridades de salud.

“No lo saben las autoridades, por eso estoy aquí, porque quiero que el gobernador, las autoridades que estén aquí, estén enteradas de que están manipulando los medicamentos y lo digo porque lo he visto y lo he vivido”.

La señora Leonor García señaló que ya se denunció este hecho en el departamento de administración de la clínica 57 de lo familiar y de especialidades y levantó su acta de hechos; pues cuando le llamaban para avisarle que ya hay en existencia el medicamento y acude a la clínica, ahí le dicen que no y ella se percataba que sí, pero que se los niegan; por lo que cada familia está haciendo lo propio esperando que esta situación pueda resolverse en un tiempo cercano.

