IMMUVER invita a veracruzanas al taller gratuito de Embobinado de Motores

El Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz (IMMUVER) invitó a las veracruzanas mayores de edad a participar en su próximo taller de Embobinado de Motores que iniciará el próximo miércoles 30 de junio.

Esto en la Casa de las Mariposas ubicada en la calle Aurelio López esquina Sector Popular de la colonia Miguel Ángel de Quevedo de este puerto, informó la titular del área, Blanca Aquino Santiago.

Al respecto, dio a conocer que, para comodidad de las alumnas, el curso se realizará en el turno matutino, en horario de 10:00 a 12:00 horas; mientras que el vespertino será de 17:30 a 19:30 horas, en dicha sede, todos los miércoles.

“Porque hay usuarias que dicen: no es que en la mañana yo trabajo, y otras: no es que en la tarde no puedo, entonces se abre este taller en la mañana y en la tarde”, explicó la entrevistada.

Mencionó que este taller es un complemento de otros cursos de oficios no tradicionales que han ofrecido también de manera gratuita, sin embargo, las féminas que deseen acudir, no necesariamente tienen que haber asistido a los anteriores.

“En esas clases de mantenimiento y reparación no se da muy a detalle eso, entonces, esto es como un seguimiento de estos talleres. Embobinar es algo muy diferente y reparar y darle mantenimiento, por ejemplo, a una plancha, una licuadora, pero embobinar es otro proceso, entonces para que las mujeres están acudiendo a estos talleres tengan realmente puedan hacer su trabajo mejor hacía falta esa parte de aprender a embobinar”.

Asimismo, Aquino Santiago dio a conocer que este taller tendrá una duración de dos a tres meses, dependiendo del avance de las usuarias, pues se pretende que cada alumna haya comprendido en su totalidad todo el conocimiento requerido.

La funcionaria indicó que lo único que se les pide a las usuarias es que tengan compromiso para iniciarlo y concluirlo puntualmente para que no falten a ninguna clase, pues los cupos son limitados debido a la pandemia.

Por lo que el espacio para este taller será de 20 a 25 personas cuidando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel y la sana distancia.

“Es importante tener también la sana distancia, no podemos estar muchas ahí, entonces, por eso se pone cupo limitado, porque es importante seguir guardando todas las medidas de sanidad. Cuando no estaba la pandemia podíamos estar hasta 40-50 porque es un espacio muy amplio”

Por tal motivo, la directora de IMMUVER puso a disposición el número de teléfono 2292001006 para preguntar por informes y requisitos.

Finalmente, señaló que continuarán con estos cursos hasta que concluya la actual administración, sobre todo, con los más solicitados como fue el de “Instalaciones Eléctricas” el cual comenzará nuevamente en agosto.

