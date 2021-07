ILE permitirá cumplir con la norma 046; sólo un 11% de hospitales lo hacen: experta

La reciente aprobación de la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación en el Congreso del Estado de Veracruz permitirá dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-046 de la Secretaría de Salud.

Está relacionada a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, pues a la fecha, sólo un 11% de los hospitales en México la aplica, informó la maestra en Salud Pública, Carolina Gómez Vinales.

En este sentido, admitió que, en este proceso de asistencia, algunas autoridades pudieran haber incurrido en omisiones con respectos a las víctimas, ya sea por desinformación o por idiosincrasia.

“Con esta información que tienen que hacer pública de reportar cualquier incidente sexual y de violencia al MP, sólo el 11% de los hospitales en el país (…) Por desconocimiento y por atavismos sociales. Los médicos se vuelven juzgadores de la víctima o conocen al victimario y les dicen a las mujeres: no pues mira, no te conviene porque te vas a tardar mucho y entonces no lo reportamos porque, además, tienen que llenar un montón de formatos para reportar esa incidencia”, detalló la experta.

Asimismo, celebró la aprobación de esta iniciativa que representa un gran avance en materia de derechos humanos en favor del segmento poblacional femenino, en donde a la fecha, sólo cuatro entidades del país lo han logrado.

Siendo la primera, la Ciudad de México en abril de 2007; el estado de Oaxaca en octubre de 2019; el estado de Hidalgo en junio de 2021 y, recientemente, Veracruz el pasado 20 de julio.

Recordó que la norma 046 de la Secretaría de Salud establece una serie de principios y medidas para combatir la violencia sexual, familiar y contra las mujeres, en donde se les permite tener la opción, en caso de haber quedado embarazadas después de un acto violento y poder solicitar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los establecimientos de salud pública y privados, los cuales estarán obligados a atenderlas.

La maestra en Salud Pública, Carolina Gómez Vinales. Foto: Manuel Pérez

Por su parte, la también Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública mencionó que esta es una reforma muy importante que no tiene nada que ver con temas de asesinato, tal como lo pretenden manejar grupos religiosos o en pro de la vida, pues se trata de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Sin entrar en disputas, indicó que la ILE fue aprobada por la mayoría de las y los congresistas, considerando los preceptos constitucionales, el estado laico, la alerta de género por agravio comparado con que cuenta el estado y, sobre todo, el derecho de las mujeres de esta región.

“Recordemos que Veracruz es un estado donde, lamentablemente para sus mujeres, ocupa los índices de delictividad más elevados entre muchos otros lugares, pero Veracruz no es un lugar seguro para ser mujer y vivir aquí”.

Añadió que, como veracruzana y experta en salud, reconoce que existe un panorama lamentable para muchas féminas de esta entidad, especialmente en zonas como Zongolica, Chicontepec, entre otras, en donde las niñas se embarazan en edades muy tempranas y puede ser que no estén conformes con esa decisión.

El sector salud en torno al ILE

Carolina Gómez resaltó que, al ser un tema obligatorio y de vital importancia para la salud de las veracruzanas, las autoridades de las instituciones de salud públicas y privadas, deberán acatar de manera inmediata la aplicación de esta normativa.

Así también, capacitar al personal que trabaja en los centros hospitalarios de este sistema de salud para que cumpla con la norma 046.

“Lo que tiene que hacer es informar al personal médico y de enfermería sobre el cumplimiento de esta norma oficial 046 que es fundamental para poder entender el sentido de esta reforma legal que va a permitir a los establecimientos públicos y privados poder practicar esos procedimientos quirúrgicos que, además, no ponen en riesgo la vida de la mujer”

Al respecto, consideró que, tomando en cuenta la pandemia por covid-19 y la extensión territorial del estado, esta capacitación al personal de salud debería tardar algunos meses y dichas capacitaciones deberían estar a cargo de las áreas de salud reproductiva de los centros hospitalarios, sin invertir muchos recursos económicos para ello, pues este tema es más bien de voluntad.

“No se necesitan tantos recursos. Ahora tenemos la posibilidad con tanta tecnología que hay, el poder capacitar a distancia y eso lo hacemos todos los días, es una de nuestras tareas y actividades y la verdad lo celebro mucho”.

La también columnista aclaró que los temas de violación deben informarse a las autoridades ministeriales, no así, publicar el nombre de la mujer que lleve una práctica de la interrupción del embarazo, pues se debe respetar la decisión de cuidar su salud y su vida.

Por su parte, Gómez Vinales confió en que las nuevas autoridades designen a la brevedad a una persona que se ocupe de atender los derechos de las mujeres y que el género femenino de este estado se informe y pueda hacer valer sus derechos.

“Creo que es muy importante que las mujeres conozcan que tienen el derecho a decidir sobre su salud, sobre su cuerpo y sobre su presente y su futuro. No se pueden quedar calladas más tiempo y permitir que ningún hombre les ponga fin a sus propias posibilidades de crecimiento personal, física y mental, entonces, que aprovechen este gran logro” finalizó.

