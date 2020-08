Ignorancia sobre la vida de Veracruz, llevó a Eric Cisneros lanzar amenaza contra El Dictamen: Pozos Marín. Gobernador debió exigirle disculpa pública, no salir en su defensa.

La amenaza del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a la labor informativa de EL DICTAMEN refleja la ignorancia de un funcionario que no conoce la trayectoria de 122 años del Decano de la Prensa Nacional, por no haber vivido en Veracruz, hasta ahora que por circunstancias políticas vino a dar a la entidad, consideró Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz.

Además, sostuvo, desconoce la labor informativa de una familia representada hoy por la Licenciada Bertha Ahued Malpica, que ha defendido a la largo de más de un siglo la libertad de expresión como uno de los derechos más preciados de los periodistas y la sociedad.

Apuntó que con el mensaje intimidatorio de que “el que se lleva se aguanta”, el secretario de Gobierno atenta contra la libertad de expresión contemplada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La actitud de Cisneros Burgos es un retroceso a la libertad de expresión, de prensa, especialmente contra EL DICTAMEN cuyos predecesores lucharon con creces por defenderla en el pasado”, subrayó.

Eric Cisneros debió dar una disculpa pública

Expuso que es una contradicción que mientras el Presidente López Obrador manifiesta públicamente en sus conferencias mañaneras que está garantizado el derecho a la libertad de expresión por parte de todos los medios, que un secretario de Gobierno como el del estado de Veracruz caiga en intentos de amedrentar, incluso de enviar a Sefiplan con la intención de aplicar auditorías a un medio de comunicación.

Calificó de inapropiado que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya salido en defensa de su funcionario al señalar que fue una confusión, cuando el Mandatario debió haber exigido al secretario de Gobierno pedir una disculpa pública a El Dictamen y a su Directora Ejecutiva.

Te puede interesar:

Amenaza Eric Cisneros a El Dictamen

Grupo parlamentario del PAN reprueba accionar de Eric Cisneros contra El Dictamen

Pero lo más triste de todo, destacó el abogado Pozos Marín, es que quiera amedrentar a una mujer, una dama como la Licenciada Bertha Ahued Malpica, de quien es ampliamente conocido su prestigio, y se atente en contra de mujeres como ella.

“Esto va más allá de pedir una disculpa por parte de Cisneros Burgos y del gobernador, sino de hacer un compromiso por garantizar a todas las mujeres su libertad de expresión, de que no serán amenazadas por parte de este servidor público, cuando realmente él está de paso y dentro de unos años ya no estará en Veracruz. No debemos permitir que la sociedad veracruzana tenga servidores públicos de esta naturaleza”, remarcó.

“Eric Patrocinio nunca ha hecho vida en el estado de Veracruz, desconoce gran parte de la vida de la entidad, pues la ha hecho en Baja California, él conoce allá. Llegó aquí solo a obtener un cargo tan importante como es el de secretario de Gobierno, y no se vale que actúe como lo está haciendo”.

Esperemos, planteó, que la sociedad veracruzana, se dé cuenta que en lugar de que avancemos vamos retrocendiendo con este tipo de funcionarios estatales.

Twitter @ElDictamen.