El director general de Conagua dijo no tener definido el destino de los recursos por “Servicios Ambientales” que cobra en recibos el Grupo MAS y otros organismos

A la fecha no se sabe con precisión a dónde van a parar los recursos que se recaudan por concepto de “Servicios Ambientales” y que se cobran a los usuarios en sus recibos de agua por parte de Grupo MAS y otros organismos, mismos que en un inicio se destinaban a las labores de rescate y mantenimiento del Pico de Orizaba, señaló en rueda de prensa el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Cuenca Golfo Centro, Pablo Robles Barajas.

El antiguo Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) enviaba el recurso y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). (FOTO: Alina Krauss)

“Los usuarios en el municipio de Veracruz, en sus recibos, les aparece el pago por Servicios Ambientales. Antes en Boca del Río también se cobraba este impuesto. Ese dinero originalmente iba allá arriba al Pico para que las personas que están talando no lo hicieran.

“Darles una actividad que era la de cuidar el parque, mantener los invernaderos, colectar semilla y quitar los cortafuegos, en fin, tenían mucha actividad y se les pagaba por la misma con los recursos que a los ciudadanos de aquí del conurbado estaban pagando para servicios ambientales y que sigue apareciendo en recibos, pero que dejó de llegar ese dinero allá arriba”.

Recordó que el antiguo Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) enviaba el recurso y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) aportaba su parte correspondiente para el mantenimiento del Pico de Orizaba, sin embargo, ya no es así, por lo que los ayuntamientos tendrán que fiscalizar a esas empresas encargadas del suministro del vital líquido para saber el motivo por el cual sigue apareciendo en los recibos de cobro de las ciudades de Veracruz y Medellín, por ejemplo, y no cumple su fin; así también, aclaró que la ciudad de Boca del Río quitó hace un tiempo este concepto de sus recibos.

“Los que tienen la concesión son los ayuntamientos, no los organismos operadores. Corresponde a los ayuntamientos vigilar, cuidar lo que está pasando, a quién le cedieron los derechos para vender, entregar el agua a los usuarios”.

Un llamado a los 212 ayuntamientos del estado a cuidar los recursos hídricos

De la misma manera, el funcionario federal expuso que no corresponde a Conagua administrar este recurso, pues es el gobierno estatal quien autoriza a las municipalidades a hacerse cargo del cobro para estos servicios.

Por su parte, Robles Barajas hizo un llamado a los gobiernos de las 212 localidades del estado a cuidar los recursos hídricos de la región, pues a la fecha sólo un 10% de las plantas de tratamiento de aguas funcionan y no en su totalidad, por lo que Conagua vigilará con mayor rigor que se cumpla con la normativa.

“Es muy triste pero prácticamente el 10% de las plantas de tratamiento del estado están funcionando y no propiamente al 100%. No existe la responsabilidad, no hay la conciencia en los ayuntamientos y Conagua creo yo tiene que ser más dura y lo va a ser en vigilar esto”.

Al respecto, reconoció que no se han llevado a cabo acciones de supervisión en este sentido debido a la carencia de personal.

Por otro lado, advirtió que la temporada de estiaje es muy importante, en donde en el año pasado hubo pocos eventos de lluvia, tanto que los niveles se ubicaron por debajo de la media nacional y para este 2021 el pronóstico no es alentador, puesto que se estima que este pueda ser del 3% menos que en el 2020, por lo que reiteró el llamado a fomentar una nueva cultura del cuidado del agua.

Igualmente, mencionó que el estado se encuentra está riesgo de padecer del vital líquido debido a la disminución en los niveles de los ríos y caudales que abastecen de agua a las ciudades, muestra de ello es lo que está pasando con el río Jamapa.

