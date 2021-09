Este lunes 20 de septiembre, se cumplen dos meses de la despenalización del aborto en Veracruz, y por ello, la Arquidiócesis de Xalapa, llevará a cabo una serie de acciones, como una jornada de luto y se tocarán las campanas a duelo, a las 12:00, en todas las Iglesias y capillas del territorio diocesano. Además de que se celebrará la eucaristía por los no nacidos, donde las iglesias católicas en la conurbación Veracruz-Boca del Río, aún analizan su posible participación.

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que la Diócesis que encabeza aún no tiene un plan concreto a realizar y sumarse a las acciones en contra del aborto.

“Nosotros no hemos hecho un proyecto, un plan concreto en eso, no hemos hecho ese plan, ya lo tienen hecho en Xalapa en la arquidiócesis, aquí en Veracruz no se ha hecho un proyecto, los más seguro es que nos sumemos, pero no de la mima manera, cada diócesis tiene su propia identidad y hace lo que cree correspondiente en su área, no es que todos actúen igual”, comentó.

Lo cierto es que la iglesia católica, independientemente de la diócesis, están a favor de la vida desde la concepción, hasta su fin natural.

“Creo que la idea está ahí, que la desarrollemos de una u otra manera, ya depende de los lugares”, comentó.

Recordó que la iglesia como institución está compuesta no solo por la jerarquía, sino por todos los que son bautizados y existen muchos grupos católicos que trabajan a favor de la vida.

