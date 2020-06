Iglesias de Veracruz no reportan actos de vandalismo. La Diócesis se pronuncia a favor de las manifestaciones pacíficas y no incurrir en actos violentos.

Luego de que varias iglesias católicas, ubicadas en el centro de la ciudad de Xalapa, hayan amanecido este miércoles con señales de vandalismo en sus paredes, la Diócesis de Veracruz, no reportó afectaciones en las parroquias que están ubicadas en esa zona.

Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz, se pronunció a favor de las manifestaciones pacíficas y no incurrir en actos violentos, al grafitear las paredes de los templos.

“Todo permanece en calma aquí en las iglesias de la Diócesis de Veracruz, yo creo que el pueblo que eligió a los gobernantes, hay formas pacíficas en que hay que reclamar o pedir que los legisladores a la hora de hacer las leyes, se fundamenten en la ley natural, son elegidos para el bien, no para destruir a la misma sociedad”, comentó.

Iglesias de Veracruz reportan vandalismo en Xalapa

Díaz Mendoza, aseguró que la modificación del código civil, aprobada en el Congreso Local, que quizás podría abrir la puerta al matrimonio igualitario, no representa una derrota para la iglesia, pues los efectos negativos, serán para la sociedad en general.

Consideró que para la iglesia, solo existe una unión de hombre y mujer, en caso de aprobarse algo distinto, sería una aberración de ley, que estaría atentando en contra del matrimonio y la familia.

“Para la iglesia no es una perdida, no está derrotada, es una pérdida para la sociedad, confiamos que los legisladores buscarán en bien común y de la mayoría, para la iglesia es un desafío, para formar conciencia en los fieles, y hay que reconocer que la iglesia no va a cambiar su doctrina, ella es depositaria en el designo de Dios en el matrimonio hombre y mujer en la unidad, invitando a la fidelidad, en medio de todas las flaquezas, en medio de toda la debilidad del ser humano, si el código civil se modifica, si el código civil habla pues de una situación ajena a lo esencial de la vida del matrimonio, ahí sí es una aberración de ley, a nivel social y si la misma comunidad, está formada conscientemente, exigirá sin pleitos, sin ofender, a los legisladores que eligieron, para buscar el bien común”, comentó.

Agregó que “por eso te digo, en ese sentido para la iglesia permanece hombre y mujer, la legislación civil tendrá que ver cómo emanar leyes positivas que no pueden venir del consenso de unos cuantos, sino de la ley natural”, concluyó.

