Iglesia pide no hacer justicia por mano propia contra ladrones

La iglesia católica exhortó a la ciudadanía veracruzana a no hacer justicia por mano propia; esto luego de la detección de ladrones en diferentes colonias y mercados, quienes son golpeados y amarrados semi desnudos en postes.

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, recordó que “la violencia genera violencia” y la sociedad debe evitar caer en ese juego.

“Esa es una de las cosas que no sabemos si puedan ayudar, vivimos tiempos en que hay mucha violencia en todos nosotros; por todas las frustraciones que estamos viviendo, por todas las limitaciones que vivimos. Desde la limitación del aislamiento y nuestra fe nos invita a no vivir en esa actitud de violencia, sino a tratar de vivir una actitud de amor y dialogo con los demás, de entendimiento; y tratar de tener paciencia con los demás, a las malas no vamos a resolver nada. Si estamos atacando la violencia con la violencia, pues se genera una mayor violencia”, comentó.

Ante el incremento de la inseguridad en las calles, Briseño Arch dijo que la ciudadanía debe seguir exigiendo que las autoridades cumplan con la obligación de garantizar la seguridad de los veracruzanos.

“Hay que pedirle a las autoridades que cumplan y exigirle que lo hagan; al final de cuentas, las personas no son las indicadas de hacer justicia, luego se hacen como tipo venganzas”, comentó.

Por ello, se debe de evitar agredir a golpes a los ladrones, con la finalidad de evitar que se desborde la tragedia, con consecuencias sangrientas.

