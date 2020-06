Iglesia pide esperar ‘nueva normalidad’ por lo que hay que seguir siendo responsables hasta que las autoridades de salud, indiquen cómo y cuándo.

Por lo cual no hay que desesperarse, dijo el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza.

El entrevistado aseguró que el estado de Veracruz, ocupa uno de los primeros lugares en contagios y muertes por covid-19, y por ello, se debe de guardar la calma y no tratar de presionar a las autoridades, para que autoricen un pronto regreso a la normalidad, si no existen las condiciones.

“Ante todo hay que ver las cosas objetivamente, cuantos contagios y muertos lamentablemente, y el puerto jarocho no estamos ajenos a esta realidad que se está viviendo, yo creo que si la norma sanitaria es a quien debemos de seguir, vamos a esperarnos por nuestro bien, porque de lo contrario si sigue habiendo contagios y se sigue propagando este virus, vamos a ir prolongando más y la crisis económica será aún más grave”, comentó.

Díaz Mendoza, aseguró que los veracruzanos, deben de ser solidarios con las autoridades de todos los niveles, y respetar el confinamiento y la sana distancia.

Te puede interesar:

“Debemos buscar de ser conscientes de la virtud y la solidaridad, como una virtud que para los cristianos es esencial, acércanos al otro para apoyarlo”, comentó.

Iglesia pide esperar ‘nueva normalidad’ y respetar la cuarentena

Si bien, muchas personas están padeciendo una crisis económica muy grave, donde la iglesia no es la excepción, no nos queda de otra que respetar las indicaciones sanitarias, si no queremos contagiarnos de coronavirus.

Hizo un llamado a no acumular alimentos, pues dijo “hay que tomar lo que nos toca y saber compartir y no ser egoístas”.

Concluyó que entre más se resista la gente a seguir en casa, será más prolongado el regreso a la “nueva normalidad”, pues el número de contagios seguirá.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.