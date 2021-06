Ante el grave desabasto de medicamentos para niños con cáncer que existe en el estado de Veracruz, el obispo de la Diócesis de Veracruz pidió al gobierno que no se haga de la “vista gorda” y atienda esta problemática, debido a que la salud debe ser la prioridad, dijo Carlos Briseño Arch.

“Lo que si pido, pues que tomemos conciencia de que lo primero es la salud y lo que tenemos que privilegiar por encima de otros intereses es la salud y tenemos que tener una jerarquía de valores, para poder darnos cuenta que el centro de todo es el ser humano, el ciudadano y sobre todo los más vulnerables que son los infantes”, comentó.

Reiteró que la prioridad debe ser la salud de la ciudadanía, que es la necesidad más imperiosa después de la alimentación.

Te puede interesar:

Se congratuló que en México existe mucha generosidad, es decir, muchas personas que a través de una asociación civil o ciudadanos comunes, con o sin recursos, ayudan a los sectores más vulnerables, sobre todo en la compra de medicamentos.

“Gracias a Dios, en México y lo pudo decir, existe mucha generosidad por parte de la población y no me refiero solamente a los ricos, sino a los pobres. Tenemos una conciencia de solidaridad y desgraciadamente por eso el gobierno se hace de la vista gorda porque salen al encuentro instituciones que no tienen nada que ver con el gobierno, pero eso es obligación de gobierno”, comentó.

Concluyó que es obligación del gobierno de todos los niveles garantizar la salud y la alimentación de los sectores más vulnerables.

También garantizando la inversión en el desarrollo económico, para que se generen las fuentes trabajo que se requieren en el país.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.