Iglesia pide a adultos evitar uso de pirotecnia durante los festejos navideños

El uso de pirotecnia es muy delicado y para evitar tragedias familiares durante los festejos navideños; se exhorta a los adultos a que eviten comprar este tipo de materiales explosivos a niños y jóvenes, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Esos materiales hay que usarlos con precaución y los adultos debemos estar vigilando que los niños y adolescentes no estén tocando ese tipo de herramientas; si antes habían dispositivos más inocentes, ahora si los hay más complejos que pueden hacer un mayor daño”, comentó.

El exhorto se le hace principalmente a los adultos, porque en muchas ocasiones suelen ser imprudentes y adquieren este tipo de productos.

“Y también los adultos a veces somos un poco imprudentes, a mí me han tocado desgracias en otras diócesis como en México, en que he estado, de gente que ha perdido el pie por un cohete y no es un juego la pirotecnia, y son adultos los afectados, hay que tener la pirotecnia muy controlada”, comentó.

Destacó que existe mucha gente que se dedica a la elaboración y venta de pirotecnia, que es un trabajo digno; simplemente se le debe de dar un uso responsable, respetando las recomendaciones de las autoridades.

