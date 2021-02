-El obispo de la Diócesis de Veracruz aseguró que si bien Dios nos protege de cualquier mal, también nos da medios para protegernos.

Ante la resistencia de algunas personas de la tercera edad por vacunarse contra el covid-19, al argumentar que “Dios los va a proteger y que no es necesaria su aplicación”, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que si bien Dios nos protege de cualquier mal, también nos da medios para protegernos.

“El papa lo dijo claramente, que la vacuna es algo que nos ayuda y que cualquier medicina hay que acceder a ella. Dios protege pero también nos da los medios para protegernos, no podemos decir que Dios me proteja y yo no hago nada”, comentó.

Sin embargo, Briseño Arch, aseguró que a nadie se le puede obligar a hacer algo en contra de su voluntad.

“Cada quien es libre de elegir o no elegir, si Dios nos deja en libertad, quien somos nosotros para decirle a una persona, si una persona no se quiere tomar la medicina, para que la vamos a obligar”, comentó.

Explicó que la iglesia católica, únicamente puede exhortar a los fieles católicos a vacunarse contra el covid-19, más no obligarlos a nada.

“Si el exhorto sí, yo promovería que todos nos pusiéramos la vacuna”, comentó.

Con respecto a la vacunación de sacerdotes de la tercera edad, Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz, aseguró que no tiene el reporte que se haya vacunado a alguno, dentro de los municipios que le corresponde.

“Que yo sepa no, aquí no tengo la noticia que haya llegado la vacuna, yo creo que todavía no ha llegado a los mayores de aquí y no nos han avisado”, concluyó.

