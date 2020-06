El coronavirus ha alterado la vida de los vivos y el modo de despedir a sus familiares muertos, es a través de funerales virtuales, cuyo número se ha incrementado en los últimos meses, dijo el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza.

El entrevistado aseguró que sin llevar una estadística específica, si se han incrementado las asistencias que se otorgan de manera virtual, a los familiares de personas que están muy graves de salud y difuntos.

“Pues un número específico no, cada padre tiene su número de asistencias, lo mismo los funerales, no llevamos un récord, no llevamos un índice, si ha aumentado, parecía que el fin de semana ya se calmaba, pero desde ayer he tenido noticias de enfermos y muertes”, comentó.

Te puede interesar:

Destacó que la ciudadanía no debe alarmarse, pero sí tener paciencia y cumplir con las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, gel antibacterial, caretas, lavarnos las manos, no tocarnos la cara y respetar la sana distancia.

“funerales virtuales” la nueva modalidad de despedirse de familiares

Concluyó que el puerto de Veracruz, está en semáforo rojo y por ello, debemos de acostumbrarnos a vivir con el covid-19, y al menos hay que respetar las normas básicas que piden las autoridades de salud.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.