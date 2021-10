Iglesia católica se pronuncia en contra de Halloween y el culto a la muerte

La Iglesia católica no es partidaria al Halloween o el culto a la muerte, aunque sí celebra las tradiciones del día de Muertos como la colocación del altar para recordar a los fieles difuntos, visitas a panteones y las celebraciones eucarísticas para bendecir a quienes partieron a mejor vida, señaló el vicario de La Catedral de Veracruz, Julio Flores Carranza.

Recordó que, en estas fechas, el catolicismo venera a sus muertos, pero no como culto ni adoración, pues esta debe ser sólo a Dios, sino más bien como un simbolismo de afecto y de respeto, lo cual está muy alejada a la idea de hacer ritos o fiestas por ello.

“La iglesia no es partidaria de este tipo de cultos, de esas fiestas (Halloween), eso no es una acción cristiana que en sí la iglesia lo lleve a cabo. Lo que sí es en este caso, lo tradicional, lo cultural, que a la vez también podría celebrarse en ese sentido es el altar de muerto, que es parte de nuestra cultura, haciéndolo bien, recordando a los fieles difuntos de una manera simbólica. Es algo que se culturizó y que dándole un sentido cristiano también es válido”.

Al respecto, el religioso exhortó a las personas a retomar estas celebraciones de manera sana, con un beneficio espiritual y no desvirtuando el verdadero objetivo con cultos que no tienen relación con la iglesia católica.

Asimismo, el padre Julio reconoció que el realizar ritos oscuros, cultos a falsos ídolos, a la muerte, hechizos, entre otros actos contrarios a la religión pueden poner en riesgo la espiritualidad de las personas.

“Esas prácticas, aparte de ser ajenas a una cuestión cristiana, de aspecto religioso, son también dañinas para lo que es la parte de nuestra alma y nuestra propia vida (..)”.

“Ese tipo de prácticas siempre traerá sus consecuencias de una u otra manera y, ciertamente, aparte de hacernos daño, nos lleva a exponernos a una situación muy distinta a lo que requiere nuestra propia persona para un crecimiento espiritual (..) Po supuesto, no es sano y tiene sus riesgos”

El párroco exhortó a la población a no llevar a cabo este tipo de actividades que podrían vulnerar la integridad espiritual y confundir a las personas.

“De entrada es un llamado, es no a este tipo de prácticas. No está avalado, no es sano, no es bueno, no es conveniente”, finalizó.

