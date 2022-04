Iglesia Católica reporta gran afluencia en Semana Santa  

Files católicos acudieron este Domingo de Resurrección a las iglesias, que han registrado durante toda la Semana Santa, una afluencia muy importante al igual que las playas, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Yo la verdad vi una muy buena respuesta de la gente, incluso más de los que yo me esperaba, incluso algunos padres me mandaron sus celebraciones desde sus parroquias, algunos los hicieron en lugares abiertos, en plazas y hubo una muy buena participación”, comentó.

Briseño Arch, se congratuló de que existe un flujo importante de turistas que se verá reflejado en una importante derrama económica para varios sectores.

Sin embargo, Briseño Arch, hizo un llamado a la ciudadanía en general a respetar al prójimo en todos los sentidos, al manejar un vehículo con precaución, al acudir a un restaurante, al caminar por las calles y no caer en provocaciones.

El objetivo es tener una diversión sana y que no tengan consecuencias fatales al finalizar el periodo vacacional de Semana Santa.

“Pedirle a todos que tengamos un poquito de precaución y cuidado, no solamente en el mar, sino también en las carreteras y tratemos de cuidarnos en el respeto, va uno por la calle y ve a la gente un poco nerviosa porque hay tanta gente y a veces nos podemos poner un poco nerviosos, debemos de tranquilizarnos y de disfrutar estos días pero no debemos sacar cosas negativas hacia los demás, ya que si tenemos que convivir con los demás debemos de tener paciencia y que no nos sirvan rápido en un restaurante y no nos atiendan bien y que se maneje con precaución en las calles”, comentó.

Destacó que tras más de dos años de pandemia por covid-19, durante la celebración de la Semana Santa 2022, se ha notado un importante interés de la ciudadanía por la renovación interior y espiritual a sus vidas.

