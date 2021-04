Iglesia católica pide vivir Semana Santa desde casa

-El sacerdote de la Orden de la Merced, Fray Carlos Mauricio Jiménez Bueno, aseguró que no es pecado no asistir a misa durante estas fechas

No asistir a la iglesia durante la celebración de la Semana Santa, no implica ninguna situación de pecado, por lo que la iglesia católica pide a los fieles a permanecer en casa y escuchar las misas a través de las redes sociales.

El sacerdote de la Orden de la Merced, Fray Carlos Mauricio Jiménez Bueno, exhortó a los veracruzanos a conseguir una palma y hacer oración en familia, para luego colocarla en la puerta principal de su hogar, como manifiesto que Jesús entró triunfante a tu vida y corazón.

“Vive la semana santa desde tu casa, consigue tu palma y has la oración, escucha la proclamación del evangelio y terminando este momento de oración y de piedad, sujeta la palma a la puerta principal de tu casa, para que quede de manifiesto que Jesús, entró triunfante a tu vida, a tu hogar, pero sobre todo a tu corazón”, comentó.

Destacó que pese a que existe un semáforo epidemiológico naranja en el municipio de Veracruz, y verde a nivel estatal, no se debe de bajar la guardia y se tiene que seguir respetando las medidas sanitarias contra el covid-19.

“Este retorno progresivo a la nueva normalidad, no implica que tengamos que tomarnos las cosas a la ligera, es importante que tengamos un retorno gradual a la vida cotidiana”, comentó.

Detalló que este próximo domingo de ramos, que inicia la Semana Santa, aunque no habrá lavatorio de pies, las familias deben de reunirse en una cena sencilla; evocando el mandato de Jesús de la caridad y el servicio, similar el viernes santo, al rezar el viacrucis en familia, cada quien sosteniendo una cruz en sus manos y poniéndose de rodillas en momentos especiales. Mientras que el sábado santo, deberán hacer oración como vigilia y esperar que sea de noche para poder encender el sirio que evoca la presencia del resucitado, y por el último el domingo, se celebrara la pascua del señor.

Para las personas que son vulnerables por alguna enfermedad, deben de permanecer en casa y evitar salir.

“Conviene mucho que vivan esa dimensión de iglesia doméstica e iglesia de casa y de hogar, no te preocupes por no participar, porque esto no implica ninguna situación de pecado, solo pueden participar los que no son vulnerables, por su fortaleza física”, concluyó.

